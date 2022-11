Grandi rivelazioni saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful, trasmesse a fine novembre negli Usa. Le trame della soap opera rivelano che Taylor Hayes scoprirà che Thomas Forrester ha fatto in modo di dividere Brooke Logan e Ridge grazie ad una rivelazione di Steffy.

Beautiful, anticipazioni: Thomas fa in modo che suo padre lasci Brooke

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate attualmente trasmesse in America si soffermano sulle conseguenze del complotto di Thomas ai danni di Brooke.

Tutto inizierà quando Steffy e suo fratello decideranno di riprovare a mettere insieme i loro genitori.

Se la madre di Kelly agirà in maniera abbastanza corretta, Thomas arriverà a meditare uno diabolico bianco. Il giovane Forrester, infatti, incastrerà Brooke, accusandola di aver chiamato gli assistenti sociali per metterlo alla prova con suo figlio. Un gesto che arriverà alle orecchie di Ridge, che andrà su tutte le furie nei confronti della moglie. Lo stilista, infatti, non esiterà a lasciarla, senza nemmeno fornirle una spiegazione del suo precipitoso addio. Alla fine, il padre di Steffy raggiungerà Taylor ad Aspen per chiederle di tornare insieme.

Ridge chiede la mano di Taylor, Steffy scopre l'inganno ordito da suo fratello

Nelle puntate americane di Beautiful, in onda nel 2023 in Italia, Brooke piangerà disperata la fine delle sue nozze quando riceverà da Carter i documenti per il loro annullamento.

A tal proposito, la donna potrà contare sull'aiuto di Donna e Katie per alleviare le sue sofferenze. Un momento difficile che peggiorerà ulteriormente quando la Logan scoprirà che Ridge ha chiesto la mano di Taylor, regalandole un bellissimo abito da sposa.

Nel frattempo, Douglas scoprirà cosa ha combinato suo padre ai danni della nonna.

Il bambino, a questo punto, non esiterà a raccontare tutto a Steffy, alle prese con i preparativi delle nozze della madre. In questo modo, la moglie di Finn scoprirà che suo fratello è arrivato a dividere Brooke e Ridge pur di rivedere i loro genitori insieme. Un inganno, che però non sarà condiviso da Steffy che deciderà di raccontare tutto a Taylor.

La dottoressa Hayes scopre il complotto di suo figlio contro Brooke

La moglie di Finn apparirà furiosa nei confronti del fratello visto che ha messo di mezzo Douglas. Taylor, invece, sarà sconvolta dopo aver appreso la verità. Thomas, a questo punto, cercherà di farla riflettere, convincendola a sposare ugualmente Ridge e comportarsi come nulla fosse accaduto. Steffy, invece, suggerirà alla madre di mettere al corrente lo stilista delle malefatte del figlio prima di convolare a nozze con lui. Neanche a dirlo, la dottoressa Hayes apparirà molto combattuta, tanto da non sapere quale decisione prendere.

I portali americani annunciano che la verità verrà a galla provocando un vero e proprio caos durante le nozze. Ridge, infatti, scoprirà il complotto di Thomas contro Brooke, rimanendo molto deluso da lui. Alla fine, lo stilista esploderà contro suo figlio, accusandolo di aver tradito la sua fiducia.