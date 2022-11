Un colpo di scena sarà al centro delle nuove puntate di Beautiful trasmesse attualmente negli Usa. Le trame della soap opera rivelano che Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) lascerà tutti sbigottiti quando si opporrà durante le nozze tra Ridge Forrester (Thorsten Kaye) e Taylor Hayes con un annuncio importante da fare.

Beautiful, anticipazioni: Ridge spezza il cuore di Brooke

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate (trasmesse attualmente sulla Cbs) annunciano che le nozze tra Ridge e Taylor saranno segnate da un clamoroso imprevisto.

Tutto inizierà quando lo stilista si rimetterà insieme alla dottoressa Hayes, ma grazie a una menzogna organizzata a sua insaputa. Forrester, infatti, lascerà Brooke quando verrà accusata di aver segnalato suo figlio ai servizi social in quanto incapace di prendersi cura di Douglas. In realtà, i telespettatori scopriranno che la madre di Hope (Annika Noelle) è stata incastrata da Thomas con l'intento di allontanarla per sempre da suo padre. Un piano che avrà esito inizialmente positivo, visto che Ridge spezzerà il cuore di Brooke (Katherine Kelly Lang) e deciderà di rifarsi un futuro con Taylor, con tanto di proposta di nozze.

Douglas confessa alla zia che Thomas ha ingannato i nonni

Nelle puntate americane di Beautiful, Douglas scoprirà cosa ha combinato suo padre alla nonna, che nel frattempo piangerà lacrime disperate per la fine delle sue nozze.

Thomas, a questo punto, chiederà a suo figlio di tacere su quanto appena scoperto visto che non ha intenzione di rovinare la ritrovata armonia tra Ridge e Taylor. Ma per il bambino apparirà inaccettabile che suo padre abbia ingannato i nonni, tanto da accusare un malessere, che non passerà inosservato alla zia.

Steffy, infatti, spingerà suo nipote a confidarsi con lei, arrivando a scoprire un'amara verità.

La ragazza affronterà il fratello, dimostrando di essere molto arrabbiata con lui per aver coinvolto Douglas nel suo piano. Thomas, a questo punto, cercherà di convincere la sorella a tacere, ma invano. Infatti Steffy parlerà del complotto a Taylor prima delle sue nozze.

Steffy ferma la cerimonia tra Taylor e lo stilista

Nonostante la delusione la dottoressa Taylor Hayes si presenterà al cospetto di Ridge per scambiarsi le promesse. Ma Steffy, a questo punto, non esiterà a fermare la cerimonia davanti a uno sbigottito Carter. In questo modo lo stilista scoprirà il complotto organizzato da Thomas ai danni di Brooke.