Nelle scorse ore è stato ufficializzato che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposeranno. La sorella di lei, Belen Rodriguez, sotto al video pubblicato su Instagram in cui il 30enne chiede la mano della sua dolce metà, si è complimentata con la coppia scrivendo: "Auguri ragazzi, sono tanto felice per voi".

La proposta di nozze di Ignazio Moser a Cecilia Rodriguez

A circa cinque anni dal fidanzamento l'ex ciclista Ignazio Moser ha quindi deciso di fare il grande passo con Cecilia Rodriguez. Nella giornata di martedì 1° novembre, il 30enne ha chiesto la mano della sua dolce metà, regalandole un anello.

Dopo aver effettuato la proposta di nozze, il diretto interessato ha pubblicato un video su Instagram in cui scritto in inglese: "Lei... ha detto sì". Aggiungendo: "Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita".

Tale post su Instagram, nelle prime 20 ore dalla pubblicazione, ha avuto circa 148mila like e migliaia di commenti da parte dei follower della coppia.

La reazione della sorella Belen

Fra i numerosi commenti ricevuti sui social nel post sulla proposta di nozze di Ignazio a Cecilia, è arrivato anche quello di Belen Rodriguez.

La sorella maggiore di "Cechu" si è complimentata con la coppia: "Auguri ragazzi! Sono tanto felice per voi". Successivamente la conduttrice de Le Iene ha cercato di dare alcuni consigli ironici alla coppia: "Evitate di farlo a luglio, si crepa".

Infine, la 38enne sudamericana ha fatto una richiesta ben precisa alla sorella minore: "Io voglio essere la testimone e lanciare i petali. Grazie".

Cecilia e il sogno di mettere su famiglia

Cecilia e Ignazio stanno insieme da cinque anni: la coppia si è conosciuta al GFVip nel 2017.

In varie occasioni, Cecilia Rodriguez ha dichiarato di voler creare una famiglia tutta sua: in una vecchia intervista disse di essere cresciuta in una famiglia dove ha sempre regnato l'amore e quindi di avere il desiderio convolare a nozze e avere un matrimonio proprio come quello dei suoi genitori.

Di recente era circolata su alcuni siti di Gossip l'indiscrezione di una presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez, ma secondo quanto successivamente riportato dal settimanale "Chi", la modella sudamericana non sarebbe in dolce attesa. A proposito di bebè, comunque la compagna di Ignazio Moser ha sempre detto di voler diventare mamma intorno ai 30 anni, in modo da essere una madre giovane come accadde con sua mamma.