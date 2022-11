In una delle ultime puntate di Uomini e donne, ha fatto ritorno in studio Biagio Di Maro. In questa stagione non era presente nel parterre del Trono Over e molti pensavano avesse trovato l'anima gemella al di fuori del programma. Non è così. Biagio è tornato più deciso che mai a trovare la donna giusta per lui. È sicuro di trovarla proprio nel programma che gli ha dato la notorietà. Ci riuscirà? Sembra aver iniziato con il piede giusto, visto che sta uscendo con la dama Silvia.

Biagio Di Maro è tornato a Uomini e donne

Biagio Di Maro, uno dei cavalieri più discussi di questi ultimi anni, è tornato a sedersi nel parterre del Trono Over.

Un ritorno inaspettato, visto che in questa stagione, non c'era stata traccia di lui. Biagio si era preso un po' di tempo per sé, prima di tornare a Uomini e donne. In effetti, il pubblico lo ha rivisto in forma smagliante e ha notato la sua voglia di rimettersi in gioco. Sembra essere più determinato che mai a trovare la sua anima gemella.

Biagio confessa: 'Voglio trovare la donna giusta e portarmela a casa'

In queste prime puntate, sembra che i rapporti con Tina Cipollari siano più distesi rispetto al passato. L'opinionista lo punzecchia come sempre, ma lo fa con il sorriso. Biagio a tal proposito, è convinto che questo clima goliardico non durerà a lungo perché Tina lo attaccherà come sempre.

Come accennato, in questi mesi, Biagio si è voluto prendere una sorta di pausa di riflessione. Un periodo in cui ha riflettuto anche sugli errori del passato. Ora però, è arrivato il momento di rimettersi in gioco: ha accolto con piacere l'invito della redazione che lo ha richiamato. Sulle pagine di Uomini e donne Magazine, Biagio si è detto convinto che questa volta, quando uscirà, lo farà al fianco della donna giusta.

È certo di trovare la sua anima gemella proprio nel programma di Maria De Filippi. A tal proposito ha dichiarato: "Voglio trovare la donna giusta e portarmela a casa!".

"Sono sicuro al cento per cento che sarà cosi".

Sarà Silvia la donna giusta per Biagio?

Insomma, il cavaliere campano è sicuro che quest'anno riuscirà a trovare la persona che cerca.

Forse non tutti sanno che Biagio è vedovo da diversi anni e ha tre figli ormai grandi. Nella vita fa l'operaio escavatorista e nel tempo libero, si dedica alla vendita delle mozzarelle di bufala, prodotto tipico della sua terra. Non si sa molto altro sulla sua vita privata, visto che Biagio preferisce mantenere la riservatezza. Nel corso di questi ultimi anni, a Uomini e donne, ha frequentato diverse dame del parterre, ma con nessuna è andata bene. Dopo il suo rientro in studio, il cavaliere ha messo gli occhi su Silvia, una nuova dama del parterre Over. I due sono usciti insieme e si sono già pure baciati. Pare che questa frequentazione sia nata nel migliore dei modi. Sarà Silvia la donna giusta per Biagio? Lo si scoprirà solo seguendo le nuove puntate di Uomini e donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14:45.