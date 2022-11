Cambio programmazione per Canale 5 a partire dal prossimo dicembre 2022. Con l'avvicinarsi del periodo natalizio, il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset subirà delle sostanziali modifiche.

A farne le spese, in daytime, sarà l'appuntamento con Uomini e donne e quello con Amici 22, le due trasmissioni del pomeriggio che portano la firma di Maria De Filippi.

Confermato, invece, l'appuntamento con le soap opera che continueranno a tenere compagnia al pubblico anche durante l'ultimo mese dell'anno.

Sospesi Uomini e donne e Amici 22: cambio programmazione Canale 5 dicembre 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Canale 5 per il prossimo dicembre 2022, interesserà in primis l'appuntamento con Uomini e donne, la seguitissima trasmissione del daytime pomeridiano che porta la firma di Maria De Filippi.

Da metà dicembre, in concomitanza con l'arrivo delle feste natalizie, il talk show dei sentimenti Mediaset si fermerà per un lungo periodo di stop.

La trasmissione, infatti, sarà sospesa dal palinsesto per un po' di settimane e tornerà in onda nuovamente da gennaio 2023.

Stessa sorte anche per Amici 22: il talent show della domenica pomeriggio di Canale5 non andrà in onda per diverse settimane a partire da metà dicembre, salvo poi ritornare alla sua consueta programmazione dal mese di gennaio.

Beautiful confermato in daytime nella programmazione di dicembre 2022

Situazione differente, invece, per quanto riguarda il genere soap: gli appuntamenti pomeridiani che affollano il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset continueranno ad essere regolarmente trasmessi su Canale 5.

È questo il caso di Beautiful, la soap opera a stelle e strisce che sarà in onda per tutto il mese di dicembre, nella consueta fascia oraria che va dalle 13:40 alle 14:10 circa.

Confermato anche l'appuntamento con Terra Amara, la seguitissima soap opera turca che in queste settimane di programmazione ha subito ritrovato il suo affezionato pubblico, conquistando l'attenzione di circa due milioni e mezzo di spettatori al giorno.

Terra Amara raddoppia, Un altro domani anticipa: cambio programmazione Canale5 dicembre

Durante il mese di dicembre, Terra Amara farà gli "straordinari" nel daytime pomeridiano di Canale 5, dato che andrà in onda anche nella fascia oraria attualmente occupata da Uomini e donne e quindi saranno trasmesse delle puntate speciali della durata di due ore.

In daytime ci sarà spazio anche per l'appuntamento con Un altro domani, la soap opera spagnola che in queste settimane non sta brillando dal punto di vista auditel ma proseguirà regolarmente la sua messa in onda su Canale 5.

L'appuntamento con Un altro domani, però, da metà dicembre cambierà orario dato che la soap si sposterà alle 16:20 circa.