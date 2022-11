Cambio programmazione sulle reti Rai a partire dal 28 novembre 2022. Il Paradiso delle signore 7 risulta sospeso dal palinsesto della rete ammiraglia, una notizia che non renderà felici i fan della serie italiana con protagonisti Roberto Farnesi ed Emanuel Caserio.

Situazione differente per L'Eredità: il quiz condotto da Flavio Insinna non risulta sospeso dalla programmazione del pomeriggio, ma subirà delle sostanziali modifiche in daytime.

Sospeso Il Paradiso delle signore 7: cambio programmazione Rai dal 28 novembre

Il cambio programmazione Rai in vigore da lunedì 28 novembre interesserà in primis l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 7.

La soap opera del pomeriggio, in grado di appassionare ogni giorno una media di quasi due milioni di fedelissimi con picchi di share che oscillano tra il 22 e il 24%, risulta sospesa dalla programmazione di Rai 1 per due settimane.

Da lunedì 28 novembre e fino al 9 dicembre 2022 l'appuntamento con gli episodi inediti della serie italiana risulta sospeso dal palinsesto della rete ammiraglia.

I telespettatori de Il Paradiso delle signore, che si collegheranno alle 16:05 per seguire i nuovi episodi in prima visione assoluta, resteranno amareggiati, dato che non ci sarà spazio per la messa in onda delle puntate in prima visione assoluta.

Stop di due settimane per Il Paradiso delle signore: cambio programmazione Rai dal 28 novembre

Il Paradiso delle signore viene sospeso per due settimane e lo stop terminerà lunedì 12 dicembre 2022: è questa la giornata in cui la Rai tornerà a trasmettere le nuove puntate della soap in prima visione assoluta, nella consueta fascia oraria del pomeriggio.

In vista del periodo natalizio, i telespettatori della soap potranno tirare un ulteriore sospiro di sollievo, dato che non sono previste ulteriori pause in daytime per la soap opera con Roberto Farnesi.

Quest'anno Il Paradiso delle signore continuerà a tener compagnia al pubblico anche in occasione delle settimane del periodo natalizio.

L'Eredità non viene sospesa, ma anticipa: cambio programmazione Rai dal 28 novembre

Il cambio programmazione Rai in vigore dal 28 novembre 2022 interesserà anche l'appuntamento con L'Eredità. Il quiz condotto da Flavio Insinna lunedì pomeriggio non andrà in onda, ma al contrario de Il Paradiso delle signore 7 non risulta sospeso dal palinsesto del pomeriggio.

L'appuntamento con L'Eredità tornerà in onda regolarmente dal 29 novembre, anche se ci sarà un cambio orario per il quiz condotto da Insinna.

Le nuove puntate, per lasciare spazio alla messa in onda dei match dei Mondiali di calcio 2022, non saranno trasmesse nella fascia oraria del preserale, bensì saranno anticipate alle 18:10.

La programmazione di prima serata della rete ammiraglia Rai continuerà a prevedere la messa in onda degli incontri calcistici, che occuperanno la fascia oraria che va dalle 20 alle 22 circa.

A seguire ci sarà spazio per l'appuntamento con Il Circolo dei Mondiali e quello con la Bobo Tv, le due trasmissioni incentrate sulla competizione calcistica, che non stanno ottenendo dei risultati positivi nella seconda serata della rete ammiraglia.