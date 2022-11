Cambio programmazione sulle reti Rai a partire dal 28 novembre 2022. Le novità avranno a che fare con il palinsesto de Il Paradiso delle signore 7, il quale subirà un netto stravolgimento in daytime a causa delle partite dei Mondiali di calcio Qatar 2022.

Novità anche per quanto riguarda la messa in onda de L'Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna, il quale subirà delle importanti modifiche legate alla messa in onda quotidiana.

Il Paradiso delle signore 7 si ferma: cambio programmazione Rai dal 28/11

Secondo il cambio programmazione Rai, dal 28 novembre il Paradiso delle signore non andrà in onda.

La soap opera ambientata nel grande magazzino milanese subirà uno stop di due settimane.

Dal 28 novembre e fino al 9 dicembre 2022 le puntate inedite della soap opera sono ufficialmente sospese dal palinsesto della rete ammiraglia, così da poter lasciare spazio alle partite dei Mondiali del pomeriggio, che occuperanno la fascia oraria che va dalle 14 alle 18 circa.

Cambiamenti importanti anche per un altro appuntamento fisso della programmazione pomeridiana di Rai 1. Trattasi de L'Eredità, il quiz a premi condotto da Flavio Insinna, il quale andrà incontro a una serie di novità importanti.

L'Eredità si sposta: cambio programmazione Rai dal 28/11 per i Mondiali

Già a partire dal 21 novembre e, successivamente anche le settimane a venire, la messa in onda de L'Eredità cambierà orario.

Flavio Insinna si affaccerà nelle case degi spettatori di Rai 1 circa mezz'ora prima rispetto all'orario canonico di inizio.

In questo modo la trasmissione giungerà alle fasi della Ghigliottina poco dopo le 19:15, quando poi la linea verrà data all'edizione serale del Tg1.

Il notiziario diretto da Monica Maggioni, eccezionalmente per la durata dei Mondiali di calcio 2022, andrà in onda in anticipo di circa quaranta minuti rispetto all'orario canonico e non si sfiderà più con il Tg5 della sera, bensì contro il Tg3 e il Tg4 in onda nella stessa fascia oraria.

Rivoluzionato il palinsesto di prime time di Rai 1: ecco cosa succederà

Il cambio programmazione Rai, per i Mondiali di calcio 2022, comporterà delle modifiche importanti anche per quanto riguarda la prima serata della rete ammiraglia.

Fino a metà dicembre il palinsesto serale sarà completamente dominato dall'incontro che prenderà il via alle 20 e sarà trasmesso in rigorosa diretta televisiva su Rai 1.

Di conseguenza, per tutta la durata della competizione, sarà annullata la messa in onda dei Soliti Ignoti, così come tutte le trasmissioni e fiction che normalmente popolano la programmazione serale della rete ammiraglia.

Gli appassioni di fiction, serie tv, film e varietà proposti da Rai 1 dovranno attendere metà mese per tornare ad assistere alla programmazione "standard" della rete ammiraglia, leader degli ascolti soprattutto nella fascia di prima serata.

Nessuna modifica per la programmazione di Rai 3

Modifiche in arrivo anche per la programmazione pomeridiana di Rai 2, che durante il periodo di messa in onda dei Mondiali dovrà rinunciare agli appuntamenti del daytime con Ore 14 e Bella Mà.

Situazione differente, invece, per la terza rete della tv di Stato, che non subirà delle modifiche.

Al pomeriggio è confermato l'appuntamento con Geo, la trasmissione condotta da Sveva Sagramola, che appassiona ogni giorno una media di quasi 1,4 milioni di spettatori.

In prime time confermato l'appuntamento con Chi l'ha visto, la trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, che appassiona ogni settimana una media di oltre due milioni di appassionati.