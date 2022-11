Cambio programmazione sulle reti Rai durante dicembre 2022. Le novità riguarderanno la messa in onda di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, che si avvia verso le fasi finali.

Novità anche per quanto riguarda la messa in onda di Domenica In, il programma festivo condotto da Mara Venier, e per il nuovo show di Alba Parietti in programma nel prime time di Rai 2.

Ballando con le stelle si ferma e varia giorno: cambio programmazione Rai dicembre 2022

Il cambio programmazione Rai di dicembre 2022 riguarda Ballando con le Stelle.

Lo show di Milly Carlucci non andrà in onda sabato 3 dicembre bensì venerdì 2 dicembre, per lasciare spazio alla messa in onda di un match dei Mondiali di calcio 2022.

La settimana successiva, invece, Ballando con le stelle non andrà in onda: il programma si fermerà un turno, sempre per la competizione calcistica che troverà spazio in prime time su Rai 1.

Lo show di Milly Carlucci tornerà in onda la settimana successiva: sabato 17 dicembre andrà in onda la semifinale, che dovrà vedersela eccezionalmente contro una puntata speciale del Grande Fratello Vip trasmessa su Canale 5.

Domenica In ridotta: cambio programmazione Rai dicembre

Per quanto riguarda la finalissima, Ballando con le stelle cambia giorno: la serata conclusiva sarà trasmessa venerdì 23 dicembre.

Novità anche per quanto riguarda la programmazione di Domenica In. Sempre per lasciare spazio ai Mondiali di calcio e alla finale di Junior Eurovision Song Contest 2022, lo show di Mara Venier durerà meno rispetto al solito.

Il 4, l'11 e il 18 dicembre l'appuntamento con Domenica In sarà ridotto su Rai 1: la diretta inizierà come sempre subito dopo il Tg1 delle 13:30, ma andrà avanti fino alle 15:50 circa, quando poi la linea verrà lasciata alla rete.

Di conseguenza il programma di Mara Venier chiuderà con un'ora e mezzo di anticipo rispetto all'orario canonico e tornerà alla sua normale programmazione dal giorno di Natale.

Il cambio programmazione per il mese di dicembre riguarderà anche la prima serata di Rai 2, dove dal 7 dicembre era prevista la messa in onda di "Non sono una signora".

Slitta lo show di Alba Parietti, anticipa Malgioglio: cambio programmazione Rai dicembre 2022

Trattasi del nuovo talent show condotto da Alba Parietti dove personaggi famosi si travestono da drag queen e spetterà alla giuria in studio scoprire chi si cela sotto quegli abiti.

Lo show, però, non sarà più trasmesso a dicembre in prime time, ma è stato posticipato al prossimo febbraio 2023.

Dal 7 dicembre al posto di "Non sono una signora" debutterà la prima stagione di La mia casa è la tua, il nuovo programma di interviste condotto da Cristiano Malgioglio, reduce dal successo come giudice a Tale e Quale Show, in un primo momento programmato per il 2023 su Rai 2.

Tra le novità del palinsesto di dicembre della seconda rete spicca anche il ritorno di Drusilla Foer, che tornerà nella fascia del preserale con un nuovo ciclo di appuntamenti de L'Almanacco del giorno, dopo il buon successo di ascolti della prima stagione trasmessa la scorsa primavera.