Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di dicembre 2022. Le novità del palinsesto riguarderanno in primis Il Paradiso delle Signore, la fortunata soap opera del pomeriggio che sarà regolarmente in onda per tutto il periodo delle feste natalizie con puntate in prima visione assoluta.

Novità anche per quanto riguarda il palinsesto di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci che si avvia ormai verso le battute conclusive e per l'occasione subirà un po' di modifiche in prima serata.

Il Paradiso delle signore non si ferma a Natale: cambio programmazione Rai dicembre

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 quest'anno non subirà cambi durante il mese di dicembre 2022.

La soap opera pomeridiana di Rai 1 con protagonista Roberto Farnesi è confermata anche nelle settimane delle festività di Natale.

Un regalo per i tantissimi fan che, in quelle settimane di festa, avranno la possibilità di continuare a seguire gli appuntamenti inediti con la serie incentrata sulle vicende di Vittorio Conti e degli altri protagonisti dello storico e amato grande magazzino milanese.

Una novità importante rispetto a quanto accadeva nel corso delle passate stagioni, quando la Rai sospendeva l'appuntamento inedito con la soap opera per lasciare spazio a film in replica.

La soap Il Paradiso delle signore leader degli ascolti pomeridiani su Rai 1

L'appuntamento con questa settima fortunatissima stagione de Il Paradiso delle signore proseguirà poi fino al prossimo aprile/maggio 2023.

La soap opera sarà regolarmente in onda fino all'inizio della stagione primaverile, quando poi ci sarà il consueto stop per la sosta estiva che andrà avanti per un po' di mesi.

Al momento, però, non si hanno ancora conferme certe sul futuro della soap italiana: la Rai non si è ancora espressa ufficialmente sul futuro de Il Paradiso delle signore 8 ma, alla luce degli ottimi ascolti registrati in questi mesi, una riconferma sembrerebbe più che meritata.

E poi ancora, il cambio programmazione Rai del prossimo dicembre 2022 riguarderà anche la messa in onda di Ballando con le stelle 2022.

Ballando con le stelle stop: cambio programmazione Rai dicembre

Lo show condotto da Milly Carlucci è reduce da una stagione trionfante al sabato sera, dove ha ottenuto picchi che hanno toccato il 34% di share e quasi quattro milioni di affezionati spettatori a settimana.

Il palinsesto di dicembre, però, prevede un po' di cambiamenti: la seconda semifinale dello show sarà trasmessa eccezionalmente venerdì 2 dicembre in prime time.

La settimana successiva, invece, lo show osserverà un turno di pausa per lasciare spazio completamente ai Mondiali di calcio e tornerà in onda sabato 17 dicembre con la penultima puntata della stagione.

La finalissima, invece, sarà soggetta ad un nuovo cambio programmazione: lo show di Milly Carlucci chiuderà i battenti venerdì 23 dicembre, con la messa in onda della serata conclusiva dove sarà il pubblico da casa a decidere chi potrà alzare al cielo l'ambita coppa dello show di punta dell'autunno Rai.

Con la finalissima calerà il sipario su Ballando con le stelle 2022 e, quasi sicuramente, lo show tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva.