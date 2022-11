Cambio programmazione su Rai1 a partire dal prossimo 21 novembre 2022. Complice l'arrivo dei Mondiali di calcio 2022 che troveranno ampio spazio sulla rete, il palinsesto della tv di Stato subirà delle importanti modifiche.

Stando a quanto apprende Blasting News, tali cambiamenti non intaccheranno (inizialmente) la messa in onda de Il Paradiso delle Signore, confermato dal 21 al 25 novembre 2022 in prima visione assoluta.

Situazione differente, invece, per L'Eredità condotta da Flavio Insinna e per La Vita in diretta, il talk show del pomeriggio condotto da Alberto Matano.

I Mondiali non fanno slittare Il Paradiso delle signore dal 21 al 25 novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Rai1 a partire dal prossimo 21 novembre 2022 sarà dettato dall'esigenza di lasciare spazio alla messa in onda delle partite valide per i Mondiali di calcio 2022.

Sebbene la nazionale italiana non sia qualificata, la Rai trasmetterà tutte le partite della competizione che quest'anno si svolgerà in Qatar.

Di conseguenza, la messa in onda dei vari match previsti soprattutto nella fascia del pomeriggio e del prime time, porteranno ad un bel po' di modifiche legate al daytime pomeridiano.

Il Paradiso resta, Matano ridotto: cambio programmazione Rai1 dal 21 novembre

Stando a quanto apprende Blasting News, nella settimana che va dal 21 al 25 novembre 2022, non sono previste variazioni per Il Paradiso delle signore 7.

L'appuntamento con la soap opera pomeridiana, seguita da quasi due milioni di affezionatissimi al giorno, andrà in onda regolarmente alle ore 16:05, subito dopo l'appuntamento con Oggi è un altro giorno.

La programmazione della soap opera, infatti, subirà modifiche dal 28 novembre in poi, quando verrà sospesa per due settimane, dato che bisognerà lasciare spazio alla messa in onda delle partite anche nella fascia del primo pomeriggio di Rai1.

L'Eredità anticipa: cambio programmazione Rai dal 21 novembre

Dal 21 novembre in poi, subiranno delle sostanziali modifiche i programmi della seconda parte del pomeriggio. La Vita in diretta condotta da Alberto Matano, ad esempio, andrà in onda in versione ridotta per un'ora al giorno.

L'appuntamento con il seguitissimo talk show sarà trasmesso dalle 17:05 alle 18:10 circa, dopodiché la linea passerà a L'Eredità.

Il quiz condotto da Flavio Insinna, eccezionalmente per il periodo dei Mondiali di calcio, sarà trasmesso nello slot orario che va dalle 18:10 alle 19:20 circa, dopodiché a seguire ci sarà il Tg1 della sera.

In questo modo, infatti, la linea in prime time verrà lasciata alla partita serale dei Mondiali di calcio, trasmessa dalle 20 alle 22 circa, dopodiché ci sarà spazio per il talk show Il Circolo degli anelli.