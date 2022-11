Cambio programmazione per Rai1 durante il prossimo dicembre 2022. Le novità interesseranno in primis l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7, la seguitissima soap opera della fascia pomeridiana in onda tutti i giorni con successo.

Novità e cambiamenti in arrivo anche per Domenica In, il talk show del pomeriggio festivo condotto da Mara Venier che, durante le settimane del prossimo dicembre, subirà una riduzione legata all'orario di messa in onda su Rai1.

Il Paradiso delle signore cancellato fino al 9/12: cambio programmazione Rai dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Rai1 per il prossimo dicembre 2022, interesserà l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7, la seguitissima soap opera del primo pomeriggio che tutti i giorni continua ad appassionare ed entusiasmare il suo affezionato pubblico.

Dopo la sospensione dettata dai Mondiali di calcio 2022, la soap risulta cancellata dal palinsesto feriale fino al prossimo venerdì 9 dicembre.

L'appuntamento con le nuove puntate verrà messo in stand-by dalla Rai, in attesa poi del ritorno ufficiale in scena a partire da lunedì 12 dicembre.

Nessuno stop per Il Paradiso 7 a Natale: cambio programmazione Rai

I telespettatori e appassionati della soap con Vanessa Gravina, quindi, dovranno pazientare ancora un po' di tempo prima di rivedere in onda gli episodi inediti de Il Paradiso delle signore 7 in prima visione assoluta.

La messa in onda, però, quest'anno non sarà sospesa durante il periodo delle festività natalizie: le puntate saranno regolarmente trasmesse nel daytime di Rai1 anche durante le settimane centrali del Natale.

E poi ancora, il cambio programmazione di Rai1 per il prossimo dicembre 2022 riguarderà anche l'appuntamento con Domenica In, la storica trasmissione condotta da Mara Venier.

Mara Venier ridotta con Domenica In: cambio programmazione Rai1 dicembre

Il 4, 11 e 18 dicembre le puntate di Domenica In saranno in onda in versione ridotta rispetto al solito, dato che la trasmissione dovrà lasciare ad un po' di appuntamenti in daytime, tra cui quelli con i Mondiali di calcio e l'Eurovision Junior Song Contest.

Di conseguenza, eccezionalmente per queste tre settimane di programmazione, la messa in onda del talk show festivo di Rai1 sarà in programma dalle 14:00 alle 15:45 circa.

Durata ridotta per Mara Venier che, tuttavia, secondo le indiscrezioni di queste settimane, sarebbe già confermata al timone della prossima edizione del talk show festivo.

La conduttrice veneta, infatti, dovrebbe essere la padrona di casa della sua quindicesima stagione di Domenica In, entrando così nella storia come colei che ha condotto il maggior numero di edizioni in assoluto.

Francesca Fialdini si ferma di domenica pomeriggio: cambio programmazione Rai

Tra i programmi del daytime che subiranno uno stop per le prime tre settimane del mese di dicembre 2022, figura anche Da Noi a ruota libera, il talk show di successo condotto da Francesca Fialdini, costretto a questa pausa forzata in tv.

La conduttrice, però, sarà al timone della finale di Eurovision Junior Song Contest e poi, il 22, 23 e 24 dicembre sarà la padrona di casa della nuova edizione de Lo Zecchino d'Oro, in attesa di riprendere in mano le redini del suo talk show domenicale che quest'anno sta registrando ottimi ascolti.

Il talk show del pomeriggio festivo, in onda subito dopo Domenica In, ha registrato picchi che hanno raggiunto anche il 19% di share contro la temutissima concorrenza di Verissimo, il talk show del weekend condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

Nel preserale, invece, fino a metà dicembre proseguirà la messa in onda de L'Eredità nella fascia oraria delle 18:10 e non in quella abituale delle 18:45.