Can Yaman torna in Italia per C'è posta per te 2023. Nel pomeriggio del 26 novembre c'è stata la registrazione di una delle nuove puntate del people show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda da gennaio in poi nel prime time di Canale 5.

E, tra gli ospiti di questa edizione, ci sarà anche l'amatissimo attore turco, reduce dal grande successo ottenuto in questa stagione autunnale con la fiction "Viola come il mare".

Il ritorno di Can Yaman a C'è posta per te 2023 (Video)

Nel dettaglio, Can Yaman è rientrato in Italia per registrare una puntata di C'è posta per te 2023.

Sabato 26 novembre, l'attore turco è arrivato a Roma per partecipare alla trasmissione campione di ascolti del sabato sera di Canale 5, che porta la firma di Maria De Filippi.

Per Can non si tratta della prima ospitata, dato che nel corso di questi ultimi anni, ha avuto modo più volte di prendere parte al people show dei sentimenti Mediaset.

L'arrivo di Can presso gli studi Elios dove vengono registrate le puntate di C'è posta per te è stato immortalato dai tantissimi fan che, nel pomeriggio, lo hanno atteso con grande gioia.

Retroscena C'è posta per te 2023: ecco a chi ha fatto la sorpresa Can Yaman

Ma chi è stato il destinatario di questa sorpresa speciale che vedeva come protagonista Can Yaman a C'è posta per te 2023?

Stando a quanto apprende Blasting News, il divo turco ha regalato un sorriso a una mamma di cinque figli, farmacista e moglie di un uomo disabile.

Una sorpresa particolarmente emozionante quella che Can ha voluto fare a questa donna che, malgrado le mille difficoltà della vita, troverebbe un po' di sollievo dalle preoccupazioni seguendo l'attore turco e le sue fiction in televisione.

Per vedere in onda l'ospitata di Can Yaman a C'è posta per te bisognerà attendere il prossimo anno.

Confermate già le nuove puntate di Viola come il mare 2 con Can Yaman e Francesca Chillemi

La trasmissione di Maria De Filippi tornerà in onda a partire da sabato 7 gennaio su Canale 5 ma, al momento, non si sa ancora in quale puntata sarà ospite l'attore turco che ha stregato e conquistato il pubblico italiano.

Intanto, cresce l'attesa dei fan anche per la seconda stagione di Viola come il mare: dopo il buon successo di ascolti, Mediaset ha scelto di puntare ancora su questa serie, la quale troverà spazio con nuove puntate inedite nel corso della stagione televisiva 2023/2024.

E così tornerà a formarsi la coppia composta da Can Yaman e Francesca Chillemi che, questo autunno, ha conquistato il pubblico Mediaset nei panni di Francesco Demir e Viola Vitale. Riusciranno a bissare il successo con la seconda stagione? Al pubblico di Canale 5 spetterà l'ardua sentenza finale.