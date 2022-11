Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati la coppia rivelazione di questo autunno televisivo con la prima stagione di Viola come il mare.

I due attori sono riusciti a conquistare il gradimento del pubblico di Canale 5 che, nel corso delle sei settimane di messa in onda, ha seguito con interesse e partecipazione le vicende della coppia.

In attesa di scoprire cosa succederà nel corso della seconda stagione, Francesca Chillemi ha ammesso che non è stato proprio semplice, in un primo momento, entrare in sintonia con Can Yaman.

Il successo di Viola come il mare consacra la coppia Can Yaman - Francesca Chillemi

La prima stagione di Viola come il mare ha registrato un boom di ascolti, anche grazie alla perfetta alchimia che si è venuta a creare tra i due protagonisti.

Can e Francesca sono riusciti a conquistare il pubblico di Canale 5 grazie alla loro sinergia, con la quale hanno saputo far breccia nel cuore di milioni di spettatori.

Terminate le puntate inedite della prima stagione, sono venuti fuori un po' di retroscena su quanto è accaduto durante i mesi in cui i due attori sono stati impegnati in Sicilia con le riprese della serie televisiva Mediaset.

Retroscena su Can Yaman e le riprese della serie: parla Francesca Chillemi

Francesca Chillemi, ad esempio, ha svelato che non è stato proprio semplicissimo in un primo momento, complice il fatto che Can Yaman dovesse recitare in italiano e quindi in una lingua diversa.

L'attrice ha poi svelato che con Can non sono mancati i momenti di tensione sul set, complice il fatto che entrambi abbiano un carattere molto forte.

"Abbiamo molto in comune: siamo istintivi e questa cosa ci fa cozzare, ma a volte crea una bellissima energia", ha svelato Francesca Chillemi. mentre Can ha ribadito di aver trascorso dei mesi molto belli sul set della fiction.

I fan attendono le nuove puntate di Viola come il mare 2 con Can Yaman

Intanto cresce l'attesa da parte del pubblico per quelle che saranno le novità di Viola come il mare 2.

La serie tv prodotta da Lux Vide è già stata confermata per la prossima stagione televisiva Mediaset: le riprese cominceranno in primavera, ma per vedere in onda in tv le nuove puntate si potrebbe dover attendere il 2024.

Intanto, dopo il finale della prima stagione non si esclude che la seconda possa aprirsi con un colpo di scena inaspettato.

Francesco e Viola, infatti, potrebbero scoprire di essere fratelli in quanto figli dello stesso padre. Nel caso in cui tale amara verità dovesse essere confermata, si metterebbe la parola fine al sogno di vedere i due giovani innamorati e felici insieme.