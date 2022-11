Can Yaman sta soffrendo per Francesca Chillemi. È questa la notizia legata al divo turco che da un po' di giorni circola sul web.

Voci che, fino a questo momento, non sono state commentate dai due diretti interessati, anche se a svelare dei retroscena ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che dal suo profilo social ha fatto chiarezza sull'attore turco, costantemente al centro del gossip.

Rapporto al capolinea per Can Yaman e Francesca Chillemi dopo la fiction?

Tra Can Yaman e Francesca Chillemi è nato un feeling speciale sul set della prima stagione di Viola come il mare.

I due attori, in una serie di interviste rilasciate nelle settimane successive alle riprese della serie, avevano confermato che si era creata una perfetta alchimia e ciò era venuto fuori anche durante la messa in onda della fiction stessa su Canale 5.

Tuttavia, poco prima del gran finale della prima stagione, Can e Francesca hanno smesso di seguirsi a vicenda sui social: un indizio che non è passato inosservato ai tantissimi fan, alcuni dei quali hanno addirittura ipotizzato che fosse successo qualcosa di grave tra loro per portarli a ignorarsi su Instagram.

L'attore sta soffrendo per Francesca Chillemi?

A rincarare la dose ci ha pensato anche il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, il quale ha svelato che Can Yaman starebbe soffrendo per questa "rottura" con Francesca Chillemi.

Si vociferava che Can Yaman avesse il cuore a pezzi per la rottura con Chillemi, la quale avrebbe potuto mettere in bilico le nuove puntate di Viola come il mare, di cui Mediaset ha già confermato e messo in cantiere la seconda stagione.

Sta di fatto che, dopo queste indiscrezioni, sia Can che Francesca hanno preferito tacere sui social, evitando di rilasciare commenti che potessero alimentare ancora di più la macchina del gossip.

Il retroscena di Rosica su Can Yaman e Francesca Chillemi

Tuttavia a svelare dei retroscena su quanto starebbe succedendo ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che in passato aveva raccontato nei dettagli le varie fasi della storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta.

Secondo Rosica, l'attore non starebbe soffrendo affatto per la sua collega Francesca Chillemi e quelle che sarebbero venute fuori in queste settimane sarebbero solo delle "fake news".

"A lui non frega niente e poi la lite è stata falsa", ha scritto Rosica commentando la notizia secondo cui Can Yaman avrebbe il cuore spezzato per Chillemi.

"Sono rimasti in buoni rapporti", ha chiosato Rosica, circa il rapporto attuale tra Can e Francesca dopo le riprese di Viola come il mare.