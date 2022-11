Can Yaman starebbe soffrendo per la rottura con Francesca Chillemi. Questo è l'ultimo retroscena legato all'attore turco che ha conquistato il pubblico italiano con svariate serie tv di successo, che arriva dalle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti.

Per un po' di tempo Can ha smesso di dare informazioni ai suoi numerosi fan ed estimatori, tanto da farli preoccupare. L'attore si è rifugiato in un religioso silenzio e, stando a quanto riportato dalla rivista di cronaca rosa, il motivo potrebbe avere a che fare con il rapporto che si sarebbe incrinato con la sua collega.

Il retroscena su Can Yaman e Francesca Chillemi: rapporto finito?

Nel dettaglio, Can Yaman e Francesca Chillemi quest'anno hanno condiviso insieme il set di Viola come il mare, la serie televisiva trasmessa durante l'autunno su Canale 5.

Sei prime serate che sono state premiate dal pubblico con risultati d'ascolto abbastanza positivi, i quali hanno spinto i vertici del Biscione a confermare la seconda stagione.

Eppure, proprio sul finale della prima serie di Viola come il mare, c'è stato il colpo di scena del tutto inaspettato: Can Yaman e la Chillemi hanno smesso di seguirsi sui social e hanno cominciato ad ignorarsi.

Il silenzio di Can Yaman dopo Viola come il mare

Addirittura l'attore turco non ha commentato il finale di Viola come il mare (a differenza di quanto avesse fatto con le puntate precedenti) ed ha taciuto sulla notizia legata alla conferma della seconda stagione.

Il divo delle soap turche ha preferito trincerarsi in un religioso silenzio e non si è fatto sentire neppure in occasione del suo compleanno, interrompendo così ogni tipo di contatto con le sue fan.

Una situazione che ha destato non pochi sospetti tra i sostenitori di Can Yaman, molti dei quali sono apparsi anche preoccupati per questa sparizione nel nulla dell'attore.

'Ha il cuore a pezzi', retroscena su Can Yaman e Francesca Chillemi

Ebbene, a svelare un po' di retroscena su quello che sarebbe successo ci ha pensato la rivista diretta da Riccardo Signoretti, la quale ha fatto sapere che Can Yaman avrebbe sofferto per la fine di questo rapporto con Francesca Chillemi.

"C'è chi insinua che lui non abbia preso bene la rottura con Chillemi", fa sapere il settimanale di cronaca rosa.

"Forse Can teneva davvero a lei e ora ha il cuore a pezzi", scrive ancora il settimanale di Signoretti aggiungendo poi che questo è stato un "periodo difficile" per l'attore.

Non solo la presunta sofferenza per Chillemi, ma anche un infortunio al piede che l'ha costretto ad interrompere le riprese della nuova serie televisiva destinata alla piattaforma Disney+, che lo vedrà protagonista.