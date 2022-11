Can Yaman ricompare sui social dopo un lungo silenzio social e scatena il panico tra i fan. Dopo settimane in cui ha fatto perdere le sue tracce, ecco che il divo turco amatissimo dal pubblico italiano, è tornato a farsi vedere su Instagram.

Questo pomeriggio, Can Yaman ha rotto il suo religioso silenzio, postando il video di una campagna pubblicitaria in cui si mostra "sotto la doccia", finendo così per scatenare il caos tra i tantissimi fan.

Il ritorno di Can Yaman dopo il lungo silenzio social

Nel dettaglio, prima ancora che giungesse al termine la prima stagione di Viola come il mare su Canale 5, Can Yaman aveva fatto perdere le sue tracce sul fronte social, rifugiandosi in un religioso silenzio.

L'attore protagonista di svariate serie di successo, come Daydreamer e Mr Wrong, ha preferito staccare la spina per un po' di tempo, evitando così di dare aggiornamenti costanti ai suoi sostenitori, proprio come ha sempre fatto nel corso di questi anni.

Un silenzio che non è passato inosservato tra i fan, al punto che in moltissimi si sono anche preoccupati per questo prolungato silenzio, temendo potesse essere successo qualcosa.

Il video di Can Yaman sotto la doccia scatena il caos tra i fan social

Alla fine, però, Can Yaman ha scelto di mettere la parola fine alla sua "sparizione" social e lo ha fatto postando sui social un filmato che non è passato affatto inosservato.

Trattasi di un video che l'attore turco ha realizzato per la nuova campagna pubblicitaria di "Dolce e Gabbana'': Can si mostra sotto la doccia prima di vestirsi e "uscire di scena".

Un filmato che ha mandato in visibilio i tantissimi fan social dell'attore, contenuti innanzitutto di rivederlo di nuovo su Instagram dopo questo lungo periodo di assenza.

'La perfezione esiste', i fan di Can Yaman al settimo cielo dopo il suo ritorno

"La perfezione esiste e si chiama Can Yaman", ha scritto un fan dell'attore commentando le immagini di questo video che ha diramato sul suo canale Instagram.

"Can sta bene, eccome se sta bene", ha commentato un altro utente social facendo riferimento al fatto che questa assenza prolungata dai social non ha intaccato minimamente la sua forma fisica.

"Can riesce sempre a stupire. Con questo video hai fatto tornare l'estate", ha commentato un altro utente social dopo aver visto il filmato dell'attore turco.

"Uno spettacolo. Pensate a quelle fortunate gocce d'acqua che scendono delicatamente sulla sua pelle", ha scritto ancora un altro fan dell'attore turco.

Insomma, il filmato di Can sotto la doccia ha scatenato il caos tra i sostenitori che adesso sperano di tornare a vederlo attivo sul suo seguitissimo profilo Instagram.