Can Yaman rompe il silenzio social e si mostra sui social sotto la doccia. Dopo settimane di silenzio, il divo turco è apparso nuovamente sul suo profilo Instagram.

Nel pomeriggio del 17 novembre, infatti, il protagonista della fiction Viola come il mare ha postato un video che ha mandato in tilt i tantissimi fan sparsi in tutto il mondo.

Il silenzio di Can Yaman sui social: l'attore aveva fatto perdere le sue tracce

Prima ancora del gran finale di Viola come il mare su Canale 5, Can Yaman ha fatto perdere le sue tracce sul fronte social.

L'attore turco, da diverse settimane, ha preferito trincerarsi dietro un religioso silenzio e non ha postato più nessun nuova foto né tantomeno nuove storie.

Un duro colpo per gli ammiratori di Can che, anche in occasione del suo compleanno, non hanno ricevuto risposte ai messaggi di affetto che hanno recapitato sui social all'attore.

L'attore turco Can Yaman rompe il silenzio e si mostra sotto la doccia (Video)

Un silenzio assordante quello di Can Yaman, che tuttavia è stato interrotto questo pomeriggio.

Sul suo profilo Instagram l'attore turco ha postato un video che non è passato affatto inosservato: trattasi di uno spot pubblicitario in cui Can si mostra sotto la doccia.

Il protagonista di Viola come il mare, dopo settimane di sparizione social, è tornato così a "provocare" i fan con questo filmato che ha mandato in estasi le sue ammiratrici.

Intanto, terminata la prima stagione di Viola come il mare, ci sono già delle buone notizie per il futuro della serie televisiva prodotta da Lux Vide.

Già confermate le nuove puntate di Viola come il mare 2 con Can Yaman

Visto il successo registrato in queste settimane, Mediaset ha scelto di puntare nuovamente sulla serie televisiva che vede protagonista Can Yaman al fianco di Francesca Chillemi.

L'attore turco tornerà a vestire i panni di Francesco Demir nelle nuove puntate di Viola come il mare 2, la cui messa in onda in prima visione assoluta è prevista tra il 2023 e il 2024.

Le riprese della fiction sono in programma tra la primavera e l'estate del prossimo anno, complici anche gli altri impegni dei due protagonisti.

In queste settimane, infatti, Can Yaman è impegnato sul set di El Turco, una nuova serie che sarà poi visibile sulla piattaforma streaming Disney+, mentre Francesca Chillemi sta portando avanti le riprese di Che Dio ci aiuti 7, la fiction di Rai 1 di cui quest'anno diventerà la protagonista assoluta, prendendo il posto di Elena Sofia Ricci.