Silenzio rotto su Can Yaman dopo che l'attore turco per un lungo periodo di tempo aveva fatto perdere le sue tracce ai fan social.

Prima ancora che la fiction Viola come il mare giungesse al termine, l'attore si era preso un periodo di pausa da Instagram: zero post e zero stories, neppure per commentare il finale della serie tv e la notizia della seconda stagione.

A fare un po' di chiarezza ci ha pensato il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, il quale ha svelato che per Can Yaman l'ultimo periodo non sarebbe stato semplice.

Rotto il silenzio su Can Yaman: ecco cosa starebbe succedendo al divo di Viola come il mare

Nel dettaglio, per un po' di settimane Can Yaman aveva fatto perdere le sue tracce su Instagram, interrompendo quel legame diretto con i suoi oltre dieci milioni di follower sparpagliati in tutto il mondo.

Un silenzio assordante che aveva fatto preoccupare i numerosi fan dell'attore, molti dei quali si sono chiesti cosa stesse succedendo e il perché di tale silenzio.

Solo in questi giorni, Can è tornato ad essere attivo su Instagram, ma lo ha fatto in primis per lanciare la nuova campagna pubblicitaria che lo vede protagonista per un noto marchio di abbigliamento.

Sta di fatto che il mistero sul conto di Can si è infittito sempre più e, a svelare un po' di retroscena e dettagli sul conto del divo turco, ci ha pensato la rivista diretta da Riccardo Signoretti.

Infortunio al piede per Can Yaman: il retroscena sul divo turco

A quanto pare, infatti, l'ultimo periodo non sarebbe stato affatto semplice per l'attore protagonista di Viola come il mare, sia per un infortunio che lo ha costretto ad un periodo di riposo, sia per una intricata questione che lo vedrebbe coinvolto con Francesca Chillemi.

Tra i due attori, infatti, è calato il gelo dopo il finale della fiction trasmessa su Canale 5: Can e Francesca hanno smesso di seguirsi a vicenda sui social, come hanno avuto modo di notare i loro tantissimi sostenitori.

"Era volato a Budapest per le riprese di El Turco, ma un infortunio lo ha costretto a tornare in Turchia", scrive la rivista aggiungendo poi che Can sarebbe triste per l'evolversi del suo legame con l'ex Miss Italia.

L'attore Can Yaman sarebbe triste: c'entra Francesca Chillemi

Cosa è successo tra i due protagonisti della fiction? Secondo il settimanale l'attore non avrebbe preso bene la rottura con Francesca Chillemi.

"Il divo però è triste: forse provava qualcosa di più per Francesca", sentenzia la rivista lasciando intendere che Can Yaman sarebbe provato da questo gelo che si è venuto a formare tra lui e la Chillemi dopo che hanno condiviso per ben sei mesi il set della fortunata serie televisiva Mediaset.