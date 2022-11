Can Yaman sommerso di critiche per Viola come il mare e in sua difesa interviene Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello Vip, sull'ultimo numero della rivista da lui diretta, ha accolto lo sfogo di una lettrice che ha spezzato una lancia in difesa dell'attore turco.

Il motivo? In queste ultime settimane Can è finito al centro dell'attenzione per la recitazione mostrata nella fiction Viola come il mare, trasmessa con buon successo su Canale 5.

Signorini non si è fatto problemi a difendere l'attore, augurandosi di poterlo rivedere al più presto nel cast della seconda stagione di questa fiction.

Dure critiche su Can Yaman per Viola come il mare: interviene Alfonso Signorini

Nel dettaglio, la difesa di Signorini nei confronti di Can Yaman parte da una lettera che ha pubblicato sulle pagine della sua rivista, in cui una lettrice ha difeso l'attore turco dalle critiche ricevute in questi mesi.

"Le critiche a Can Yaman scaturiscono dal diffuso preconcetto che bellezza e avvenenza non possano coniugarsi con talento, bravura e capacità interpretativa", ha scritto la lettrice e spettatrice di Viola come il mare, la quale ha ammesso di aver apprezzato la trama della fiction proposta quest'anno su Canale 5.

"Se a tutto questo aggiungiamo le difficoltà non dico a parlare, ma di recitare in una lingua tanto diversa da quella italiana, non possiamo non giudicare come minimo pregevoli i risultati ottenuto.

Can si è confermato un attore a tutto tondo", ha proseguito ancora la lettrice nella lettera recapitata a Signorini, curiosa poi di sapere quale sarebbe stato il parere del direttore.

Alfonso Signorini difende Can Yaman dopo le critiche

La reazione di Alfonso Signorini non si è fatta attendere: il conduttore del Grande Fratello Vip, proprio come la lettrice della sua rivista, ha spezzato una lancia in difesa di Can, difendendolo dalle critiche che gli sono state rivolte in queste settimane sia per la sua recitazione che per gli ascolti della serie.

"La fiction Viola come il mare è stata un successo e ha concluso la sua stagione perfettamente in linea con le aspettative di rete", ha risposto Signorini difendendo così i risultati registrati dalla coppia Can Yaman-Francesca Chillemi in queste settimane.

'È un professionista', Signorini interviene a favore di Yaman

"Su Can Yaman niente da dire: è un professionista, si prepara anima e corpo in ogni produzione a cui prende parte e credo si veda", ha precisato il giornalista evidenziando la professionalità dell'attore turco.

"Mi auguro ci sia una seconda stagione. Lo meriterebbe", ha chiosato Signorini. In effetti Mediaset ha già dato il via libera per la seconda stagione di Viola come il mare, che tornerà nel 2024 su Canale 5.