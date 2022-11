Can Yaman ritorna in Italia ospite da Maria De Filippi. Il divo turco che ha stregato il pubblico italiano e, questo autunno ha ottenuto ottimi consensi con la prima stagione della fiction Viola come il mare, rimetterà piede nel nostro Paese per partecipare ad uno degli show più attesi della prossima stagione televisiva 2023.

Trattasi di C'è posta per te, il people show delle emozioni che sarà in onda a partire da prossimo gennaio in prime time su Canale 5.

Ottimi ascolti per Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi

Nel dettaglio, Can Yaman questo autunno ha sbancato e conquistato il pubblico televisivo italiano con la prima stagione di Viola come il mare, la fiction Mediaset prodotta da Lux Vide, che lo ha visto protagonista al fianco di Francesca Chillemi.

La coppia ha saputo intercettare il gradimento degli spettatori, conquistando ogni settimana una media di circa tre milioni di spettatori e toccando punte del 19% di share.

Numeri che hanno spinto i vertici della tv commerciale a puntare ancora su questo prodotto, confermando la messa in cantiere di Viola come il mare 2.

La fiction, infatti, tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva 2023/2024 con nuove attesissime puntate in prima visione assoluta.

Il ritorno in Italia di Can Yaman

Intanto, però, terminata la campagna promozione di Viola come il mare, Can Yaman ha lasciato il nostro Paese per volare a Budapest, dove ha iniziato a girare la serie tv "El Turco", che lo vede protagonista assoluto.

Un nuovo progetto che sarà visibile prossimamente sulla piattaforma streaming Disney+ e si preannuncia già attesissimo dalle sue ammiratrici sparse in tutto il mondo.

Tuttavia, le fan italiane possono tirare un sospiro di sollievo, perché il prossimo gennaio avranno modo di rivedere nuovamente Can Yaman in un programma televisivo Mediaset.

Can Yaman ospite a C'è posta per te 2023 - Anteprima

Stando a quanto si apprende da una fonte diretta, sabato 26 novembre si terrà una nuova registrazione di C'è posta per te 2023 e, tra gli ospiti attesi in studio, vi è proprio Can Yaman.

L'attore turco, quindi, tornerà in Italia per partecipare alle riprese del people show dei sentimenti di Maria De Filippi, dove già in passato è stato più volte ospite in studio, riuscendo a registrare ottimi ascolti.

Can ha accettato l'invito della conduttrice e, questo sabato pomeriggio, sarà ospite in studio a C'è posta per te pe registrare l'intervento che lo vedrà protagonista di una sorpresa speciale ad un fan.

La messa in onda della puntata è prevista nel 2023 su Canale 5: la prima puntata dello show di Maria De Filippi andrà in onda sabato 7 gennaio alle 21:30.