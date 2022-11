Christian Stefanelli è un ex allievo di Amici 21. Il ballerino all'interno della scuola ha stretto un grande legame con Mattia Zenzola, quindi capita spesso di vederlo difendere il suo amico dalle critiche di alcuni utenti. Il 30 novembre, Stefanelli ha risposto al tweet di un utente criticando il suo aspetto fisico. L'utente in questione però non aveva la sua foto, ma quella della famosissima attrice Jenna Ortega.

Stefanelli è finito al centro delle polemiche

Nella puntata di domenica 27 novembre, Mattia Zenzola è stato rimproverato da Raimondo Todaro per non avere partecipato alla pulizia della casetta dove risiedono gli allievi del talent show di Maria De Filippi.

Su Twitter, l'atteggiamento menefreghista di Zenzola è stato criticato dai telespettatori. Christian Stefanelli invece ha deciso di spezzare una lancia a favore del suo amico. Nel farlo, però, il ballerino è stato protagonista di una gaffe. In replica al commento di un follower, Stefanelli ha affermato: "Ti serve la chirurgia plastica facciale non lo swiffer con quella faccia che tieni". Come spiegato da un'internauta, l'utente criticato da Christian Stefanelli non aveva come foto profilo la sua immagine ma quella di Jenna Ortega. Quest'ultima è una famosissima attrice e in questo periodo si sta facendo apprezzare nei panni di Mercoledì (serie tv in onda su Netflix).

La reazione dei fan

Le parole di Christian Stefanelli non sono passate inosservate su Twitter.

Nel dettaglio, un utente ha criticato l'ex allievo di Amici 21 per avere fatto body shaming: "Se ti permetti di giudicare l'estetica di una persona che non conosci, sei squallido". Un altro persona si è augurata che la lite tra Stefanelli e l'utente fosse uno scherzo. Un utente ha precisato che Christian, dopo avere commesso la gaffe, ha messo privato il suo profilo Twitter.

A detta di un altro follower, non sarebbe la prima volta che Stefanelli ha queste cadute di stile. Un altro fan del talent show si è detto schifato per il commento scritto dal ballerino.

Infine, un telespettatore di Amici di Maria ha sbottato: "E pensare che c'è gente che segue veramente Christian Stefanelli. Quello non merita, spero che vi rendiate conto".

L'ex allievo ha scelto la via del silenzio

Dopo le polemiche che lo hanno coinvolto, Christian Stefanelli non ha proferito alcuna parola.

Tuttavia, il ballerino ha deciso di mettere il "lucchetto" al suo account Instagram. Dunque, chi non è seguito dall'ex allievo di Amici di Maria non può più vedere ciò che pubblica o scrive il giovane.

I post del ballerino possono essere visti solamente da chi è seguito da Christian Stefanelli.