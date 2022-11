Le riprese di El Turco con Can Yaman sembrano andare avanti senza alcun tipo di intoppo. A confermarlo sono le poche immagini pubblicate in questi giorni dal cast della serie televisiva ispirata dal romanzo El Turco di Orhan Yenieras. In molti scatti, però, non si vede il 33enne turco e i suoi fedelissimi seguaci si stanno chiedendo se l’attore non si fa vedere per sua volontà oppure non è presente in quel set. Ma una foto pubblicata da Greta Ferro nelle sue Instagram Stories ha fatto molto rumore ed è stata oggetto di chiacchiere da parte delle fedelissime ammiratrici di Can Yaman.

El Turco, spuntano le prime foto del set

È da parecchie settimane che Can Yaman, meglio conosciuto per aver interpretato interessanti ruoli nelle varie serie televisive turche, non dà segnali di vita e molti fan preoccupati gli hanno persino scritto una lunga e incoraggiante lettera: ‘Facci sapere come stai’. L'ultima foto che la star di DayDreamer – Le ali del sogno ha pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram risale al 31 ottobre e la didascalia: ‘My prison’ ha portato ansia e agitazione nel cuore di milioni seguaci. Ma grazie ad alcune foto reperibili sui social tramite l’hashtag con il nome El Turco, i fedelissimi seguaci dell’attore turco possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.

La foto di Greta Ferro fa impazzire i follower di Can Yaman

Sui social girano poche foto che riguardano la nuova serie televisiva intitolata El Turco, ma solo una ha attirato la completa attenzione delle fedelissime ammiratrici di Can Yaman. Si tratta di una foto che Greta Ferro, protagonista femminile della serie televisiva targata Disney Plus, ha pubblicato nelle sue Instagram Stories.

In questa foto, condivisa anche da alcune pagine dedicate all’attore turco, si notano solo due mani che coccolano un gattino tenerissimo e molti follower non hanno avuto dubbi: 'Sono le inconfondibili mani di Can Yaman.'

El Turco, i commenti dei seguaci di Can Yaman: 'A me basta saperlo un po' sereno sul set'

Molti commenti che si leggono sotto alla foto in questione descrivono la felicità delle ammiratrici nel ricevere un segnale da parte del loro attore turco preferito: 'Anche se sono le mani, a me basta saperlo un po’ sereno sul set'; 'L’amore si può trasmettere anche con le mani – ha scritto un'altra fedelissima fan - e se sono quelle di Can Yaman, è amore puro e sincero'.

C’è anche chi invidia quel quadrupede nelle mani amorevoli dell'interprete di Francesco Demir in Viola Come Il Mare: 'Gattino fortunato'. Non sono mancati anche i commenti ironici: 'La prima foto di Can dal set, o almeno una parte di lui', frase accompagnata da una serie di faccine che ridono a crepapelle.