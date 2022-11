Giornata delicata, quella di ieri mercoledì 23 novembre 2022, per Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7. I due gieffini stanno trascorrendo dei giorni fra degli alti e dei bassi, specialmente dopo l'ultima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini e hanno effettuato un tentativo di chiarimento e in seguito la venezuelana ha deciso di isolarsi in piscina a piangere. A consolare la concorrente del Reality Show targato Mediaset è stata Sarah Altobello. Oriana ha dichiarato alla compagna d'avventura: "Non è mai stata mia intenzione fargli capire che mi ero stufata di ascoltarlo", sottolineando ancora una volta che non voleva non avere tatto e sensibilità nei riguardi dell'hair stylist.

Sarah consola Oriana

Dopo lo sfogo di Oriana Marzoli nella piscina del Grande Fratello Vip 7, Sarah Altobello ha tentato di consolarla provando a mostrarle la vicenda da un altro punto di vista. Secondo la pugliese, Antonino Spinalbese, avvertendo stima nei suoi riguardi, vorrebbe vedere la venezuelana di più dalla sua parte, aggiungendo che non si sente pienamente compreso da Oriana ed, invece, è proprio quello che l'hair stylist desidererebbe. La gieffina ha così cercato di invitare Marzoli a far vedere un altro aspetto del suo carattere all'ex di Belen Rodriguez. Altobello ha consigliato alla showgirl sudamericana di essere maggiormente comprensiva verso l'imprenditore e non andargli contro.

I consigli di Charlie Gnocchi ad Oriana

In seguito, in piscina è giunto anche Charlie Gnocchi per parlare con Oriana Marzoli e Sarah Altobello di Antonino Spinalbese. Lo speaker si è unito alla conversazione e dopo aver udito il racconto della venezuelana ha espresso il suo pensiero sulla vicenda. Il fratello di Gene Gnocchi, conosce l'hair stylist da maggior tempo rispetto all'attrice e le ha tentato di spiegare ciò che è riuscito a comprendere dell'imprenditore e della sua personalità.

Secondo il concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini, Spinalbese è un ragazzo che ha alcune paure e non è riuscito ancora a trovare una sua maturità e pienezza. Charlie Gnocchi ha poi consigliato ad Oriana Marzoli che quando avrà capito le vulnerabilità di Spinalbese, dovrebbe dedicarsi a sé stessa facendosi scivolare addosso la questione.

Per lo speaker, la gieffina ha bisogno di resettare e di comprendere cosa fa stare male Antonino. Per questa ragione sia Charlie Gnocchi che Sarah Altobello hanno consigliato alla sudamericana di lasciare passare un po' di tempo affinché gli animi si calmino un po' e, in seguito, dialogare con Antonino Spinalbese all'alba di un nuovo giorno.