Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip per Daniele Dal Moro. L'ex tronista di Uomini e donne sta vivendo delle ore non semplici all'interno del programma di Canale 5 e, proprio questo pomeriggio, ha perso le staffe nei confronti degli autori.

Il concorrente non ha gradito il volume troppo alto della musica in casa, motivo per il quale si è lamentato furiosamente contro gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nuovo caso Covid-19 all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7

Nel dettaglio, le ultime ore non sono state facili per Daniele Dal Moro all'interno della casa del GF Vip, soprattutto dopo che i concorrenti sono stati informati della positività di un altro concorrente di questa edizione.

Trattasi di Alberto De Pisis che, dopo i consueti controlli di questi giorni, è risultato positivo al Covid-19. Di conseguenza, Alberto è stato prontamente allontanato dal resto del gruppo e isolato.

Come svelato in un comunicato stampa ufficiale diramato sui social della trasmissione, il concorrente sta bene e rientrerà in gioco appena sarà guarito dal Covid-19.

Daniele Dal Moro perde le staffe contro gli autori al GF Vip: ecco perché

Tale situazione, però, comincia a preoccupare Daniele Dal Moro, il quale non ha mai nascosto di essere una persona ipocondriaca e quindi di essere abbastanza preoccupato per questo focolaio Covid-19 che si sta espandendo sempre più all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Questo pomeriggio, l'ex tronista di Uomini e donne ha avuto una reazione del tutto inaspettata sbottando furiosamente contro gli autori del reality show di Canale 5. In particolare Daniele non ha gradito il volume troppo alto della musica che veniva proposta all'interno della casa di Cinecittà, tanto da "perdere le staffe".

'Potete abbassare questa musica?', Daniele sbotta furioso al GF Vip

"Potete abbassare questa ca..o di musica?", ha sbottato Daniele rivolgendosi direttamente contro la regia. "Ma vi rendete conto che il volume alto fa male alle orecchie?", ha proseguito ancora l'ex tronista di Uomini e donne.

Insomma pare essere un clima tutt'altro che sereno quello che si respira all'interno della casa del GF Vip, in primis per Daniele Dal Moro.

In queste ore, però, anche gli altri concorrenti del reality show sono apparsi alquanto preoccupati per la situazione Covid all'interno della casa di Cinecittà, tanto da temere che un po' alla volta tutti loro potrebbero risultare positivi e di conseguenza essere "costretti" a uscire dalla casa per isolarsi e attendere la completa guarigione.