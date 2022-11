Quella di ieri, lunedì 21 novembre 2022, è stata una puntata del Grande Fratello Vip 7 pesante per Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli e gli ultimi attimi della serata sono stati delicati per la venezuelana con qualche lacrima che è scesa dal suo volto. La gieffina non ha avuto intenzione di spiegare le motivazioni ed ha deciso di isolarsi. L'hair stylist si è accorto del momento complicato della compagna d'avventura ed ha provato a capire il suo rammarico portandola in piscina per parlare. L'ex di Belen Rodriguez ha subito domandato cosa ha infastidito Oriana, credendo di aver proferito belle parole.

Antonino ha voluto spiegare che ha già delle paure sue chiarendo che il suo atteggiamento ed allontanamento aveva come significato quello di comprendere i propri pensieri e la propria verità.

Il chiarimento tra Spinalbese ed Oriana

Antonino Spinalbese ha parlato in piscina con Oriana Marzoli con l'intenzione di chiarirsi. L'imprenditore ha sottolineato il fatto che di lui le persone dicono che non esprime mai il suo pensiero. Con la venezuelana, l'hair stylist ha voluto essere sincero. La gieffina ha recriminato che il compagno d'avventura nel Reality Show ha parlato nel confessionale, con altri inquilini, ma non con lei. "Mi sono sentito il tuo uomo", ha evidenziato l'ex di Belen Rodriguez, convinto che con Marzoli, però, si conoscono da troppo poco tempo per poter chiarire la loro relazione.

La venezuelana, invece, ha sottolineato che nel momento in cui un uomo le dice di aver paura, è sicura che ha paura di stare con lei. Marzoli ha poi aggiunto che se Spinalbese è spaventato dal suo modo di rapportarsi e della velocità dell'interesse che prova, non può esserci un punto di incontro.

Antonino ad Oriana: 'Il problema è mio e non tuo'

Antonino Spinalbese ha voluto spiegare ad Oriana Marzoli che non ha intenzione di fingere e, soprattutto, non vuole ricommettere gli errori che ha compiuto in passato. D'altra parte l'hair stylist ha evidenziato di avvertire un reale e sincero interesse nei riguardi della venezuelana, affermando: "Il problema è mio e non tuo".

Secondo l'imprenditore conoscersi lentamente, agire piano potrebbe rappresentare la via giusta per proseguire il loro rapporto. Il timore di Antonino è che viversi troppo velocemente potrebbe bruciare la loro relazione aggiungendo che non aveva intenzione di ferire Oriana. Spinalbese ha poi raccontato a Marzoli di aver dialogato con altri inquilini per comprendere come comportarsi nel migliore dei modi con lei. La gieffina, dopo aver ascoltato le parole del compagno d'avventura, ha capito le motivazioni che hanno spinto Antonino a compiere un passo indietro.