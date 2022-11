Nella casa del Grande Fratello Vip 7, mentre alcuni dei concorrenti del Reality Show targato Mediaset sono già andati a letto, Alberto De Pisis ed Antonino Spinalbese parlano dei loro compagni di avventura, in particolare di Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon. Secondo l'ex di Belen Rodriguez, il 32enne non nutre una reale simpatia nei riguardi di Daniele, affermando che non gli piace. L'influencer non si trova d'accordo e accusa l'hair stylist di essere una persona troppo assolutista. L'opinionista ha aggiunto che non gli piacciono aspetti quali la megalomania o l'ego smisurato.

Antonino a colloquio con De Pisis

Antonino Spinalbese, parlando con Alberto De Pisis nella casa più spiata d'Italia ha dichiarato di essere convinto del proprio pensiero, sottolineando che in alcune situazioni le cose sono bianche o nero, non esistendo vie di mezzo, né tantomeno interpretazioni, in modo particolare quando si parla di relazionarsi con altre persone. Parole che non trovano appoggio nell'opinionista televisivo secondo cui, invece, bisogna contestualizzare le varie vicende evidenziando il fatto che da parte di Daniele Dal Moro vi sono alcuni aspetti che gradisce ed altri che, al contrario, critica. De Pisis ha affermato al compagno d'avventura di odiare saccenza e competizione ma di andare oltre valutando le persone a 360 gradi, senza fermarsi solo su alcuni aspetti.

"L'analizzo in base alla sua storia", ha dichiarato l'opinionista, aggiungendo che Spinalbese mette dei muri.

Antonino ed Alberto parlano di Edoardo e Nikita

In seguito, all'interno del loft di Cinecittà, Antonino Spinalbese ed Alberto De Pisis hanno focalizzato l'argomento della discussione su Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon.

L'hair stylist ha giustificato il proprio distacco. L'ex di Belen Rodriguez, infatti, pensando alle persone che vorrebbe incontrare quando il reality show condotto da Alfonso Signorini, sarà terminato, ha ammesso che nessuno dei due rientra fra queste. La motivazione è che secondo il 27enne non si sono comportati bene nei suoi riguardi, aggiungendo: "Io non riesco ad essere falso con me stesso".

Antonino è convinto di restare fermo sulla propria posizione mantenendo le distanze da entrambi. Per Spinalbese andare a parlare con lo speaker radiofonico oppure con la modella lo farebbe stare male in quanto non rispecchierebbe il suo desiderio reale. L'imprenditore ha poi ammesso a De Pisis che se dovesse sentire il bisogno di chiacchierare con Edoardo o Nikita lo farà senza alcun problema ma mai se forzato. Insomma l'ex di Belen Rodriguez è apparso molto deciso sulla questione.