A rischio la conduzione di Alfonso Signorini per la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 21 novembre? L'appuntamento con il reality show di Canale 5 tornerà in onda questa settimana con un singolo appuntamento in prime time su Canale 5.

I colpi di scena non mancheranno e uno di questi potrebbe avere a che fare con il padrone di casa del reality show.

Sui social Signorini ha svelato che si troverebbe ancora fermo in aeroporto a Parigi, motivo per il quale ha messo in dubbio la sua presenza in studio al GF Vip di questa settimana.

La nuova puntata serale del GF Vip in onda lunedì 21 novembre

Le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 7 rivelano che il reality show è confermato in prime time solo di lunedì sera.

Con l'inizio dei Mondiali di calcio Qatar 2022, che saranno trasmessi sulle reti Rai, ecco che la programmazione dello show condotto da Alfonso Signorini è stata rivoluzionata.

I vertici del Biscione hanno preferito tornare a puntare sull'appuntamento singolo con il reality show, che non sarà più trasmesso di giovedì sera, ma solo di lunedì.

Alfonso Signorini a rischio per la puntata del GF Vip di questa sera 21 novembre?

Questa sera i concorrenti saranno protagonisti di questo nuovo appuntamento, che li metterà al centro dell'attenzione con il racconto delle dinamiche e degli avvenimenti che hanno tenuto banco nel corso di questi giorni.

Tuttavia, in vista di questa puntata serale del GF Vip, Alfonso Signorini ha svelato sui social che la sua presenza potrebbe essere a rischio.

Il conduttore del reality show in questi giorni si è concesso una breve vacanza a Parigi, così come testimoniato proprio sul suo profilo ufficiale Instagram durante il weekend.

Lunedì mattina, a poche ore dalla nuova puntata serale del GF Vip in onda su Canale 5, Signorini ha rivelato che il suo aereo diretto a Roma è in ritardo, tanto da apparire preoccupato in vista della diretta di stasera.

'Aereo in ritardo, vi tengo aggiornati', Signorini potrebbe saltare la diretta del GF Vip su Canale 5

"Eccoci qua, buongiorno. Aeroporto Charles de Gaulle, Parigi. L'aereo per Roma è in ritardo. Ce la faremo a presentare questa sera il GF Vip?", ha esclamato Alfonso Signorini, parlando con i follower che lo seguono sui social e attendono con trepidazione la messa in onda di questa nuova puntata serale su Canale 5.

"Vi tengo aggiornati. Baci", ha chiosato il conduttore del Grande Fratello Vip. Insomma la presenza di Signorini, nel caso in cui questo ritardo aereo dovesse protrarsi, potrebbe essere a rischio per questo nuovo appuntamento del 21 novembre.