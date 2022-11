Questa sera, lunedì 14 novembre, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 7 condotto da Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La diretta, dopo la scoperta dei casi di Covid, non si preannuncia affatto facile. Quasi certamente, il conduttore si collegherà con i concorrenti risultati positivi. Secondo le anticipazioni diffuse da Federica Panicucci a Mattino Cinque, potrebbe arrivare nella casa Guendalina Tavassi. La donna, sorella di Edoardo, pare non abbia apprezzato le parole che Antonella Fiordelisi ha rivolto a suo fratello nei giorni scorsi.

Si prevede uno scontro tra le due donne al GF Vip

Nelle scorse ore, dentro la casa del GF Vip, Antonella Fiordelisi, chiacchierando con Oriana Marzoli e Sarah Altobello, si è lasciata sfuggire alcune critiche su Edoardo Tavassi. La vippona ha dichiarato: "Edoardo, simpaticissimo, quello che vuoi, però uno che viene qua e dice cerco moglie è un po' esagerato". Poi, ha aggiunto che sperava stesse scherzando perché se così non fosse vorrebbe dire che gli andrebbe bene chiunque. Queste affermazioni non sono andate giù a Guendalina che è intervenuta in difesa di suo fratello con un post sul suo profilo Instagram. L'ex naufraga ha scritto: "Fai più bella figura a stare zitta, ma non ci riesci". Guendalina ha accusato Antonella di aver preso in giro un ragazzo innamorato e di farsi consolare da un altro che aveva adocchiato.

Queste le dichiarazioni di Guendalina: "Parli di mio fratello che è single e scherza sull'argomento?".

Anche il conduttore del GF Vip rischia il contagio?

I contagi da Covid sono dunque arrivati anche nella casa del Grande Fratello. Ad annunciarlo lo stesso reality attraverso un comunicato pubblicato sui principali canali della trasmissione.

I concorrenti risultati positivi al momento sono quattro, ma pare che nel loft di Cinecittà altri stiano manifestando alcuni sintomi sospetti come brividi e tosse. L'hairstylist Antonino Spinalbese ha dichiarato di essere negativo, ma di non sentire più i sapori e avere placche alla gola. Leggendo le anticipazioni, potrebbero dunque essere in collegamento dal luogo in cui stanno trascorrendo la quarantena: Luca Onestini.

Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Patrizia Rossetti. Intanto, anche Pamela Prati è risultata positiva e dunque anche Alfonso Signorini correrebbe il rischio di essere stato contagiato. Chi ha seguito la puntata di giovedì scorso, si ricorderà certamente che l'ex prima donna del Bagaglino di Pingitore baciò sia il conduttore che le due opinioniste Sonia Bruganelli e la cantante Orietta Berti, new entry di questa edizione.

GF Vip spoiler: le nomination

Dalle anticipazioni del GF Vip, si apprende che come sempre non mancheranno le sempre più temute nomination. I concorrenti, che con il passare delle settimane hanno stretto un forte legame di amicizia, fanno sempre più fatica a trovare motivazioni plausibili per nominarsi.

Nel corso della diretta di questa sera, il pubblico da casa decreterà il nuovo preferito che si guadagnerà l'immunità e avrà poi anche la possibilità di scegliere chi mandare al prossimo televoto. Intanto, Luca Salatino è di nuovo in crisi. La visita a sorpresa delle sua fidanzata Soraya sembra non sia stata affatto di aiuto per lui. La ragazza gli ha detto di farsi forza, smettere di piangere tutte le mattine e andare avanti a testa alta e con il sorriso sulle labbra. L'ex tronista però pare proprio non riesca ad andare avanti e nelle scorse ore di nuovo in lacrime ha dichiarato la sua intenzione di voler abbandonare il reality.