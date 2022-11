Antonino e Oriana in intimità sotto le coperte al Grande Fratello Vip. Nella notte è esplosa la passione tra i due giovani concorrenti di questa settima edizione del reality show Mediaset che, da diversi giorni, non facevano altro che stuzzicarsi a vicenda.

La scena non è passata inosservata, complice anche la scelta della regia che ha scelto di non censurare il momento in cui si vedono i due gieffini nascondersi sotto le coperte per stare al riparo da occhi indiscreti.

Oriana e Antonino in intimità sotto le coperte al GF Vip

Nel dettaglio, la notte appena trascorsa all'interno della casa del GF Vip è stata particolarmente movimentata per Antonino e Oriana.

I due per tutto il corso della giornata non hanno fatto altro che "stuzziccarsi" a vicenda fino ad arrivare al momento in cui hanno scelto di appartarsi insieme sotto le coperte.

I due si sono messi al riparo dagli occhi indiscreti delle telecamere e sotto le coperte si sono lasciati andare ad un momento di intimità.

La regia del GF Vip non censura Oriana e Antonino in intimità (Video)

Contrariamente ad ogni aspettativa, la regia del GF Vip non ha censurato la scena: le immagini di Antonino e Oriana in intimità sotto le coperte sono state riprese e trasmesse nel corso della diretta televisiva del reality show su Mediaset Extra e in streaming su Mediaset Infinity.

Per i fan del GF Vip non ci sarebbero dubbi sul fatto che, dagli audio di quel momento, tra i due ci sarebbero stati dei baci appassionati e forse anche qualcosa di più.

Oriana e Antonino realizzeranno finalmente il sogno di Sonia donandoci una gravidanza in Casa#GFvippic.twitter.com/cJc0lBXy0H — Paola. (@Iperborea_) November 17, 2022

"E così la regina venezuelana ha fatto capitolare Antonino nella casa di Cinecittà", ha scritto un commentatore e fan del reality show Mediaset dopo aver visto la scena passionale tra i due concorrenti.

Non è la prima volta che Antonino Spinalbese si rende protagonista di un momento simile all'interno della casa più spiata d'Italia. Prima di Oriana, infatti, l'ex fidanzato di Belen Rodriguez si era appartato sotto le coperte anche in compagnia di Giaele De Donà.

Dopo Giale, Antonino cede alla passione con Oriana al Grande Fratello Vip

In quell'occasione, complice il fatto che Giaele è una donna sposata, Antonino disse che in quei momenti sotto le coperte si erano limitati a farsi dei "grattini".

Una versione dei fatti che, tuttavia, non è stata creduta dai vari fan del reality show, i quali continuano a sostenere che tra i due ci sia stato qualcosa in più delle semplici coccole.

Quale sarà questa volta la versione ufficiale dei fatti di Oriana e Antonino dopo il loro momento di intimità? Tenendo conto che entrambi sono single, non si esclude che possa davvero divampare la fiamma della passione nel corso delle prossime settimane di permanenza al GF Vip.