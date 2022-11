Belen Rodriguez ignora il suo ex Antonino dopo le provocazioni nella casa del Grande Fratello Vip, legate al suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

Il padre della seconda figlia della showgirl argentina sta portando avanti la sua esperienza all'interno della casa di Cinecittà, dove ormai è rinchiuso da quasi due mesi, e nel corso degli ultimi giorni è tornato a parlare della fine della sua relazione con Belen.

Antonino ha dato dei riferimenti temporali ben precisi che non coinciderebbero con le date del ritorno di fiamma tra Belen e Stefano, rischiando così di scatenare un "polverone mediatico".

Le confessioni di Antonino Spinalbese al GF Vip sull'addio con Belen Rodriguez

Nel dettaglio, all'interno della casa del GF Vip 7 Antonino ha sempre cercato di evitare di parlare della fine della sua relazione con Belen, ma durante gli ultimi giorni è stato punzecchiato dalla nuova arrivata Oriana.

La ragazza ha provato a scoprire qualcosa in più su questa storia d'amore finita male, che per mesi ha tenuto banco sulle riviste di Gossip, fino a quando la showgirl argentina non è tornata con suo marito Stefano De Martino.

Ebbene Antonino, all'interno della casa, ha svelato che la sua storia d'amore con Belen sarebbe finita ufficialmente nel dicembre 2021, fornendo così dei riferimenti temporali ben precisi.

Antonino 'smaschera' Belen al GF Vip: c'entra Stefano De Martino

Una rivelazione che non è passata inosservata, dato che in quel periodo Belen era stata già paparazzata in compagnia di Stefano De Martino, col quale poi è uscita allo scoperto nei mesi a seguire.

Quando all'interno della casa del GF Vip, Alberto ha invitato Antonino a non fornire troppi dettagli precisi, l'ex hairstylist non si è fatto problemi a sbottare.

"Amore, ma saranno problemi suoi", ha sentenziato Antonino, che successivamente ha svelato nell'orecchio di Oriana di non poter rivelare i veri motivi dell'addio con la mamma di sua figlia, per evitare di far scoppiare "un casino".

Belen ignora Antonino dopo le provocazioni al GF Vip

Insomma, delle vere provocazioni quelle di Antonino, visto che è consapevole del fatto che all'interno della casa è ripreso 24 ore su 24.

Qual è stata la reazione di Belen? La conduttrice de Le Iene ha ignorato il suo ex fidanzato, tacendo sia sui social che in tv dopo le sue rivelazioni al Grande Fratello Vip.

Questa settimana Belen è stata paparazzata dai fotografi della rivista diretta da Alfonso Signorini in dolce compagnia del suo Stefano De Martino, mentre si godevano una passeggiata per le strade del centro di Milano, innamorati più che mai l'uno dell'altra.