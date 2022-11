In un'intervista Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno parlato di Antonino Spinalbese. Quest'ultimo ha menzionato più volte la famiglia Rodriguez all'interno del Grande Fratello Vip 7. Secondo Cecilia, l'ex compagno della sorella si è gettato in un mondo che non è il suo quindi spesso commette delle gaffe. Ignazio invece, ritiene che Antonino sia una persona imprevedibile.

Cosa pensano Cecilia e Ignazio di Spinalbese?

Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7 si è ritrovato a parlare della famiglia Rodriguez: tra le ultime dichiarazioni del concorrente, ce n'è una in cui dice che Cecilia è completamente diversa dalla sorella Belen.

Al settimanale Chi, in edicola mercoledì 23 novembre, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno commentato per la prima volta le parole dell'ex cognato. In particolare, Cechu ha chiosato: "A volte mi verrebbe da dirgli perché dici queste cose? Si è buttato in un mondo tutto nuovo per lui". A fare eco alla futura moglie, ci ha pensato Moser: "Antonino è spontaneo, ti stupisce nel bene e nel male". Secondo il punto di vista di Ignazio, l'ex cognato a volte sembra essere un ragazzo dolcissimo e romantico mentre altre volte sembra una persona surreale per i discorsi che fa. All'interno del reality show, Spinalbese ha confidato di essersi avvicinato ad Oriana Marzoli perché somiglia a Cecilia. Quest'ultima con sarcasmo ha chiosato: "Almeno avesse detto Belen".

Le dichiarazioni di Antonino Spinalbese

Il 27enne ligure ha avuto una figlia con Belen Rodriguez. Nella clip si presentazione al Grande Fratello Vip 7, il concorrente senza menzionare la sua ex l'ha ringraziata per avergli dato la cosa più bella al mondo. Inoltre, Antonino ha raccontato perché tra lui e la showgirl sudamericana la relazione è giunta al capolinea subito la nascita della bambina.

Parlando con i suoi compagni d'avventura, Spinalbese ha rivelato il momento delicato quando Belen ha perso il bambino che portava in grembo. Ma non è finita qui, perché Antonino si è lasciato andare ad un paragone fra le due sorelle: Belen e Cecilia. Parlando con Edoardo Tavassi, quest'ultimo ha ammesso di non essersi trovato bene all'Isola dei Famosi con Jeremias Rodriguez e Gustavo (rispettivamente fratello e padre di Belen e Cecilia).

In ultimo, il 27enne ligure ha raccontato ad alcuni concorrenti come ha conosciuto la modella e conduttrice.

Tale argomento è stato anche affrontato nel corso della 18esima puntata del Grande Fratello Vip 7: Alfonso Signorini ha mandato in onda la clip del concorrente in cui ripercorreva le tappe dell'incontro con Belen mentre Edoardo Tavassi commentava la bellezza della showgirl.