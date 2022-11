A quasi due mesi dall'inizio della settima edizione del GF Vip, un concorrente in particolare sembra aver risvegliato gli animi delle donne del gruppo. In questi giorni, infatti, Daniele è finito al centro dell'attenzione del pubblico per le dichiarazioni di interesse che ben tre vippone hanno fatto nei suoi confronti: Oriana è vicina ad Antonino ma si mostra gelosa di Dal Moro, Micol ha ammesso palesemente che il coinquilino le piace, e Wilma ha confessato la sua cotta per Daniele dicendo che il giovane le sta facendo provare cose importanti dopo tanti anni.

Aggiornamenti sui personaggi del GF Vip

Inizialmente sembrava Antonino Spinalbese il vippone più ambito e corteggiato della casa: Alfonso Signorini ha provato ad accostare l'ex di Belen a molte donne del cast, per ora invano.

In realtà, c'è un altro concorrente che da giorni sta smuovendo qualcosa di inaspettato tra le mura di Cinecittà: Daniele, infatti, è finito nel mirino di ben tre coinquiline, diversissime per carattere ma soprattutto per età.

Oriana, ad esempio, sembra stuzzicare di continuo Dal Moro per il suo modo di fare un po' "rigido": anche se trascorre molto tempo con il parrucchiere, la venezuelana si è mostrata gelosa del tronista in più occasioni, principalmente dopo averlo visto interagire con le altre ragazze del gruppo.

Quando le viene chiesto chi le piace davvero, però, Marzoli continua a sviare, probabilmente perché incerta sui suoi sentimenti e su chi potrebbe essere il suo uomo ideale.

Il tira e molla con Edoardo al GF Vip

La seconda vippona ad aver manifestato un certo interesse per Daniele, è Micol.

Quando una compagna d'avventura le ha chiesto se Dal Moro le piace, la ragazza ha risposto "sì" senza pensarci troppo, il tutto con lui presente.

Gli spettatori del GF Vip preferirebbero Incorvaia in coppia con un altro concorrente, Edoardo Tavassi.

Da qualche giorno, infatti, il romano si è avvicinato tanto alla sorella di Clizia e l'altra sera ha cercato anche di darle un bacio sulle labbra.

Al momento, però, la giovane non si è sbilanciata nei confronti del coinquilino, non come ha fatto con Daniele ammettendo davanti a lui di trovarlo una persona interessante e che avrebbe piacere di conoscere il modo più approfondito.

La confessione spiazzante della cantante al GF Vip

Se il "trasporto" di Oriana e Micol per Daniele è piuttosto comprensibile, quello di Wilma per il ragazzo sta facendo molto discutere tra gli spettatori del GF Vip.

Parlando con Sarah del giovane col quale sta condividendo l'esperienza nella casa da circa due mesi, la cantante ha ammesso di provare qualcosa di nuovo, una sensazione che non sentiva da oltre 20 anni.

"Mi ha risvegliata", ha detto Goich sempre in merito al tronista col quale trascorre molto tempo sin dal primo giorno tra le mura di Cinecittà.

Nonostante la differenza d'età, la vippona non si pone alcun limite e lascia aperte le porte a qualsiasi tipo di evoluzione di un rapporto che le sta facendo tanto bene.

Dal Moro, dunque, piace a molte concorrenti e sembra aver preso il posto di Antonino come "belloccio" di questa edizione del reality Mediaset, con il quale pare avere in comune la poca chiarezza in amore.

Daniele, infatti, non ha mai detto quale compagna d'avventura potrebbe interessargli, anche se i fan hanno notato un comportamento diverso con Oriana. L'altra sera, per esempio, il giovane ha fatto una scenata di gelosia alla venezuelana, che stava parlando da tanto tempo di Spinalbese.

"Vi prendo e vi butto tutti e due fuori di qua, tanto pesate poco", ha sbottato il ragazzo tra lo stupore dei presenti e del pubblico a casa.