Edoardo Tavassi si rifiuta di andare in confessionale al GF Vip. L'inizio di questa giornata all'interno della casa di Cinecittà non è stato dei migliori per il fratello di Guendalina che, proprio nel corso dell'ultima puntata serale trasmessa su Canale 5, ha avuto modo di rivedere sua sorella per un confronto.

Edoardo, poco dopo il suo risveglio, è stato convocato dagli autori in confessionale ma non l'ha presa benissimo, visto che proprio in quei minuti aveva acceso una sigaretta.

Edoardo Tavassi si rifiuta di andare in confessionale al GF Vip

Nel dettaglio, la presenza di Edoardo Tavassi non è passata affatto inosservata all'interno della casa del GF Vip.

Da quando è entrato assieme agli altri cinque nuovi protagonisti di questa edizione, ha saputo mettersi in mostra riuscendo a conquistare il gradimento di pubblico e spettatori.

L'ultima puntata serale di questa settimana lo ha visto protagonista assoluto, grazie all'incontro che c'è stato con sua sorella Guendalina.

Questa mattina, però, il risveglio di Edoardo non è stato dei migliori all'interno della casa di Cinecittà, dato che il concorrente è stato subito convocato in confessionale dagli autori.

Il botta e risposta tra Edoardo e l'autore del GF Vip

Pochi minuti dopo il suo risveglio, gli autori dalla regia hanno chiesto ad Edoardo di recarsi in confessionale, probabilmente per fare un resoconto dell'ultima puntata serale che lo ha visto protagonista.

La reazione di Tavassi non si è fatta attendere: avendo acceso da poco la sua prima sigaretta del giorno, si è rifiutato di acconsentire alla richiesta della regia.

"Tavassi in confessionale", ha esclamato la voce dell'autore convocando Edoardo per il primo confronto della giornata in confessionale.

'No, pure se mi cacciate', Edoardo si rifiuta di andare in confessionale

"No, Tavassi si fuma la prima sigaretta del giorno e non si tocca, pure se mi cacciate, è la più importante", ha subito replicato Edoardo, che non si è fatto problemi a rigettare al mittente la richiesta dell'autore. "Aspettate, chiama l'altro. Chiama quello dopo", ha proseguito ancora Tavassi, che ha così chiesto all'autore di passare al "prossimo della lista".

A quel punto, l'autore del GF Vip ha acconsentito alla richiesta del fratello di Guendalina Tavassi, accettando che prima terminasse di fumare la sua prima sigaretta del giorno. "Grazie, ti voglio bene sempre", ha esclamato Edoardo dopo che la sua richiesta è stata accettata provando così a "riconquistare" di nuovo l'autore dopo il botta e risposta di questo inizio giornata.