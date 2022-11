Sono trascorsi quasi due mesi da quando è iniziata la settima edizione del GF Vip, ecco che all'interno della casa si stanno delineando i primi gruppetti. Al termine della puntata del 14 novembre, ad esempio, Luca e Antonino si sono ritrovati in giardino per 'sparlare' di George, il giovane coinquilino che si esporrebbe poco nel gioco. Spinalbese e Salatino hanno concordato nel sostenere che il ragazzo dovrebbe parlare di più, anche solo per riferire cosa pensi delle dinamiche cui si assiste tra le mura di Cinecittà.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Anche la puntata del GF Vip che è andata n onda lunedì 14 novembre è terminata senza che si parlasse di George; il tiktoker, infatti, solitamente prende parola nel momento delle nomination, quando gli viene chiesto chi vuole votare e perché.

L'atteggiamento silenzioso di Ciupilan, però, sta cominciando a disturbare alcuni abitanti della casa, che nelle scorse ore si sono ritrovati in giardino per criticare il coinquilino.

Luca è stato il primo ad esporsi per dirsi stufo del fatto che il giovane compagno d'avventura non dice mai la sua e non interviene in nessuna dinamica: "Lui sembra muto, non parla mai. Sta sempre con la bocca chiusa e non so come fa. Sta sempre fermo e in posa".

Antonino ha concordato con Salatino aggiungendo: "Davvero sta sempre zitto. Ma a furia di tenere la bocca chiusa, non è che gli puzzerà l'alito?".

Le proteste del pubblico del GF Vip

"Dovrebbe avere dei pareri sulle cose, ma non parla mai cavolo", ha detto ancora Spinalbese su Ciupilan.

Sia Antonino che Luca hanno aggiunto che George sarà il prossimo concorrente che nomineranno perché non approvano il modo passivo con il quale starebbe vivendo l'esperienza nella casa del GF Vip.

Tavassi è intervenuto nella discussione dicendo che il giovane coinquilino era diversissimo negli altri programmi ai quali ha partecipato: a Il Collegio, per esempio, Edoardo ricorda che George era uno degli alunni più "rumorosi", per questo ora si stupisce nel vederlo sempre in silenzio tra le mura di Cinecittà.

Qualcuno ha anche definito il vippone un "cartonato", come se fosse un manichino che non interagisce con nessuno e non si espone mai nelle tante cose che accadono ogni giorno all'interno della casa più spiata d'Italia.

Non è escluso che Alfonso Signorini mostri a George il video in cui i coinquilini parlano di lui

Sentendo Luca e Antonino prendere in giro George anche con parole poco carine, alcuni spettatori del GF Vip si sono esposti per dirsi spiazzati da questo atteggiamento, soprattutto perché Salatino è sempre stato molto vicino a Ciupilan da quando è iniziata l'edizione.

"E menomale che Luca era suo amico", "Lo sta prendendo in giro con Antonino, vergognati e vai a casa", questi sono solo un paio di commenti che i fan hanno scritto su Twitter contro il tronista di Uomini e Donne che nelle ultime ore sembra aver avuto un drastico cambio di atteggiamento nei confronti del giovane vippone.

L'unico a non aver esagerato con frecciatine riferite anche all'igiene personale (Spinalbese ha parlato del fatto che, tenendo tutto il giorno la bocca chiusa, George potrebbe avere l'alito pesante), è stato Edoardo Tavassi, che ha tirato in ballo le precedenti esperienze televisive del ragazzo, almeno due reality-show nei quali si era mostrato molto più attivo e divertente.

Non è da escludere che Alfonso Signorini decida di mostrare a Ciupilan il video in cui l'amico Luca lo deride sulla sua ristretta parlantina, anticipando a tutti che presto lo nominerà perché non sopporta più i suoi prolungati silenzi in qualsiasi situazione gli si presenti davanti nella casa.