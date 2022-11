Domenica particolare per Giaele De Donà all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7. La veneta ha dapprima discusso con Oriana Marzoli, successivamente ha dialogato con Wilma per raccontarle dell'accaduto e parlare di Antonino Spinalbese; infine ha voluto colloquiare proprio con l'hair stylist. Giaele, infatti, si è accorta che il compagno di avventura non sta attraversando un periodo facile e, proprio per questa ragione, ha avuto intenzione di aiutarlo.

Il dialogo fra Giaele De Donà e Wilma

Giaele De Donà ha voluto parlare con Wilma Goich.

Le due concorrenti del Reality Show condotto da Alfonso Signorini si sono sedute in cucine e l'imprenditrice ha raccontato della discussione avuta con Oriana Marzoli nel pomeriggio di ieri, domenica 27 novembre 2022. De Donà e Wilma hanno parlato di Antonino Spinalbese e della gelosia che la sudamericana avverte nei riguardi di Giaele. La cantante ha domandato se Oriana spera ancora che possa accadere qualcosa fra lei e l'ex di Belen Rodriguez. Secondo la veneta, Oriana ci crede ancora. La 23enne si è riavvicinata all'imprenditore in quanto l'ha visto sofferente. Lei si è definita come una persona sincera ed onesta e, proprio per questo, non può non offrire il suo supporto al compagno d'avventura se sta attraversando un periodo di sconforto.

Vedendolo triste, Giaele ha tentato di stare accanto al gieffino. De Donà ha però aggiunto che è disposta a sostenere Spinalbese per quanto concerne i problemi con la figlia ma non ha nessuna intenzione di ascoltare discorsi riguardanti Marzoli.

Giaele si apparta con Antonino

Poco dopo, Giaele De Donà si è appartata proprio con Antonino Spinalbese.

La 23enne veneta ha ripreso un discorso motivazionale che era stato già affrontato nei giorni precedenti. L'imprenditrice ha avvertito il malessere dell'hair stylist e ha deciso di aiutarlo. La gieffina ha esortato Antonino ad essere più positivo: "Cerca di focalizzarti sulle cose belle". Il metodo più efficace per De Donà è quello di rivivere ricordi e momenti felici ed ha portato il proprio esempio.

Infatti, quando non sta bene prova a pensare a ciò che di bello c'è nella sua vita. Aggrapparsi a ricordi gioiosi, secondo Giaele, può rappresentare un modo per sopravvivere a periodi difficili e di tristezza. De Donà, osservando l'ex di Belen Rodriguez, ha compreso quanto non sia stato bene negli ultimi tempi e lo ha incoraggiato a cambiare. Giaele ha voluto sottolineare che quanto ha fatto per Antonino è dovuto dalla sofferenza che è causata dal vederlo giù di morale. I due concorrenti hanno così iniziato a cambiare argomento per immaginare quello che succederà quando usciranno dal Grande Fratello Vip 7, fantasticando su possibili feste e vacanze.