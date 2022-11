L'arrivo nella casa del GF Vip di ben sei nuovi protagonisti, ha scosso i veterani del cast. Commentando i tanti ingressi che ci sono stati nel corso dell'ultima puntata, alcuni vipponi hanno concordato nel sostenere che probabilmente la settima edizione non starebbe riscuotendo il successo sperato, anche per questo è stato inserito un numero così alto di new entry. Giaele, in particolare, si è detta certa del fatto che le novità non sarebbero un segnale positivo per il gruppo storico, così ha deciso di esporsi per creare dinamiche studiate a tavolino.

Aggiornamenti dalla casa del GF Vip

Giovedì scorso sono entrati ben sei nuovi concorrenti nella casa del GF Vip: l'intento degli autori era sicuramente quello di smuovere le dinamiche del gioco, rompendo i già precari equilibri che si sono venuti a creare in un mese e mezzo di reclusione.

L'arrivo di Luca Onestini, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Sarah Altobello, Luciano Punzo e Micol Incorvaia nel gruppo, però, ha anche acceso un campanello d'allarme nella testa di alcuni veterani del cast.

Chiacchierando sull'alto numero di new entry che sono state presentate nel corso dell'ultima puntata, Giaele si è lasciata andare ad una riflessione generica sulla stagione del reality-show alla quale sta partecipando da quasi 50 giorni, un parere abbastanza negativo che i telespettatori condividono solo in parte.

Il pensiero della protagonista del GF Vip

Molti vipponi si sono detti spiazzati dal fatto che siano stati addirittura sei i nuovi concorrenti scelti dagli addetti ai lavori, un numero decisamente alto che mai nessuno si sarebbe aspettato.

"Questa cosa è strana, chissà perché hanno deciso così", ha chiosato Patrizia l'altra sera tra le mura della casa più spiata d'Italia.

Ad avere le idee un po' più chiare, è Giaele che nelle scorse ore si è lasciata andare ad un'ipotesi, neanche troppo lontana alla realtà, che giustificherebbe la mossa degli autori a quasi due mesi dal via.

"Ragazzi, questa non è una cosa buona. Se ne sono entrati così tanti, significa che quest'edizione è molto scarsa", ha detto De Donà davanti alle telecamere.

L'influencer è apparsa piuttosto pessimista e non ha nascosto i dubbi che sta cominciando a nutrire sul successo del programma di Canale 5. Anche se Alfonso Signorini continua a ripetere ai vipponi che sono seguitissimi ed amatissimi, nella casa c'è chi inizia a non crederci e a pensare a qualche contromossa strategica.

Il suggerimento ad Alberto al GF Vip

Se molti spettatori del GF Vip stanno apprezzando Giaele per la sua schiettezza anche in situazioni scomode, altri non la vedono di buon occhio per alcuni atteggiamenti che sta avendo e che tradirebbero una scarsa limpidezza.

Dopo aver assistito all'ingresso in casa di sei nuovi concorrenti, ad esempio, la ragazza si è avvicinata ad Alberto e gli ha consigliato di costruirsi una storia d'amore finta per finire al centro dell'attenzione durante le puntate in diretta.

"Hai capito cosa ti ho detto su Oriana? C'è questa cosa da sfruttare, quella di cui parlavamo anche ieri", questa è parte del discorso che i due vipponi hanno fatto tra le mura di Cinecittà e che i più attenti fan hanno immediatamente intercettato e decifrato.

Secondo tanti, dunque, Giaele avrebbe suggerito a De Pisis di avvicinarsi alla new entry Marzoli per assicurarsi spazio nei prossimi appuntamenti condotti da Alfonso Signorini, un po' come ha fatto lei appartandosi sotto le coperte con Antonino Spinalbese per giorni, fino a quando non ha avuto paura di perdere il marito Brad a causa di qualche "coccola" di troppo al bel coinquilino.