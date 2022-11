Luca Salatino crolla di nuovo in lacrime nella casa del GF Vip e pensa al ritiro dal gioco. L'avventura nella casa di Cinecittà non è affatto semplice per l'ex tronista di Uomini e donne che, in queste settimane, ha dovuto affrontare dei momenti che l'hanno messo a durissima prova.

Luca sostiene di sentire la mancanza della sua amata Soraia e, tale situazione, continua a non farlo stare bene, tanto da non nascondere che il vero motivo della sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini, è dovuta a questioni economiche.

'Non c'ho una lira, devo portare i soldi a casa', Luca in lacrime al GF Vip

Nel dettaglio, il percorso di Luca all'interno della casa del GF Vip continua a non essere affatto semplice, soprattutto perché il ragazzo sostiene di sentire la mancanza della sua fidanzata Soraia.

La lontananza dalla ragazza conosciuta a Uomini e donne sta mettendo l'ex tronista in difficoltà, tanto che è tornato a pensare di abbandonare il gioco e ritirarsi dal cast del reality show.

"Perché sto qua? Perché penso che devo essere uomo, perché devo portare i soldi a casa, perché fondamentalmente non c'ho una lira. Però poi penso: perché devo ragionare così?", ha esclamato Luca in lacrime mentre si confidava con Daniele Dal Moro.

'Lo stai facendo per te', Daniele consola Luca Salatino al GF Vip

"Non è scritto sulla Bibbia che tu debba fare così, è una cosa che tu ti senti di fare come uomo, per la tua donna, ma non è una regola", ha subito precisato Daniele che ha cercato così di rincuorare Luca dopo che aveva accarezzato nuovamente l'idea di rinunciare al gioco e ai soldi per correre dalla sua fidanzata.

"Lo stai facendo anche per te, per migliorare la tua vita. Una persona non si valuta per quello che porta a casa. Una persona si valuta per quello che è, se lo fai lo fai per te stesso, per toglierti qualche soddisfazione", ha ribattuto Daniele che ha cercato di far ragionare il suo compagno di gioco.

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso di Luca Salatino al GF Vip e se riuscirà a superare questo momento di difficoltà oppure no, al centro delle dinamiche di queste ore c'è anche Wilma Goich, la quale ha spiazzato tutti confessando il suo interesse nei confronti di Daniele Dal Moro.

Wilma Goich confessa la sua cotta per Daniele Dal Moro nella casa del GF Vip 7

La cantante ha ammesso di provare qualcosa di forte nei confronti dell'altro ex tronista di Uomini e donne tra i protagonisti di questa settima edizione del reality show Mediaset.

Wilma sostiene che, stare vicino a Daniele in queste settimane, l'avrebbe "risvegliata", tanto da portarla a capire di provare qualcosa nei suoi confronti che andrebbe al di là della semplice amicizia.