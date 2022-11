Luca Salatino pare sempre più in "crisi" all'interno della casa del GF Vip è crollato nuovamente in lacrime pensando alla sua fidanzata Soraia. Le ultime ore di permanenza all'interno della casa di Cinecittà non sono state affatto facili per l'ex tronista di Uomini e donne. La distanza dalla sua fidanzata, che ormai non vede da quasi 50 giorni, comincia a essere pesante per Luca Salatino, che nelle scorse ore non ha saputo trattenere il pianto.

In suo soccorso è arrivato Daniele Dal Moro che, questa mattina, ha cercato in tutti i modi di spronare Luca e di aiutarlo a ritrovare il sorriso e la vitalità dei giorni scorsi per poter andare avanti nel suo percorso.

L'ex tronista Luca Salatino crolla in lacrime al GF Vip

Nel dettaglio, l'esperienza per Luca Salatino all'interno della casa del GF Vip continua a non essere semplice da gestire. Il ragazzo più volte ha avuto dei momenti di crisi, dettati in primis dalla mancanza della sua fidanzata Soraia, conosciuta lo scorso anno all'interno dello studio di Uomini e donne.

Tra i due la love story è proseguita a gonfie vele anche fuori dallo studio televisivo del talk show di Maria De Filippi, tanto che in queste settimane Luca ha più volte ammesso che il suo sogno è quello di uscire dal programma e chiederle di diventare sua moglie.

Sta di fatto che, in queste ultime ore, l'ex tronista ha avuto un nuovo crollo emotivo e non ha nascosto la sua "sofferenza" dovuta proprio alla lontananza da Soraia.

La crisi di Luca nella casa del GF Vip: c'entra Soraia

"Resisto qua ogni giorno, ma vorrei averla tra le mie braccia", ha ammesso Luca aggiungendo che il fatto di non poterla vedere e sentire comincia ad essere un peso per lui.

"Nessuno mi ha mai dato tanto quanto lei. È la persona più importante della mia vita", ha continuato Luca in lacrime mentre veniva consolato da Daniele Dal Moro.

Egli è subito accorso per sostenere Luca e spronarlo a non mollare e portare avanti questo percorso all'interno della casa del GF Vip.

'Avrei bisogno di lei', Luca in lacrime al GF Vip per la fidanzata Soraia

"Non voglio mollare, ma ci sono dei momenti in cui avrei bisogno di lei", ha confessato Luca sempre più in crisi e provato per la separazione forzata dalla sua amata Soraia.

Qualche settimana fa, per venire incontro alla crisi del ragazzo, Alfonso Signorini e gli autori del Grande Fratello Vip avevano organizzato una sorpresa per Luca, il quale ebbe la possibilità di rivedere la sua fidanzata e successivamente anche sua mamma. Dopo questo ennesimo momento di crisi Soraia tornerà in scena per una nuova sorpresa? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.