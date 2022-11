Errore tecnico nella casa del Grande Fratello Vip dove, in queste ore, la regia ha lasciato aperti i microfoni di due autori che stavano discutendo su quello che sarebbe accaduto nel corso della nuova puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

In particolar modo, i due autori hanno tirato in ballo Edoardo Donnamaria che, in quel momento, ha ascoltato tutta la conversazione e non si è fatto problemi ad intervenire, sbottando nervoso.

La regia del GF Vip lascia i microfoni accesi: nuova gaffe in diretta

Nel dettaglio, gli errori tecnici per il GF Vip possono essere costantemente all'ordine del giorno.

Qualche piccola gaffe è capitata in passato e si è verificata anche nel corso delle ultime ore, quando in regia si sono dimenticati i microfoni accesi, trasmettendo l'audio anche all'interno della casa stessa.

La regia stava inquadrando la camera da letto che ospita Micol, Edoardo Donnamaria, Antonella e Daniele quando ad un certo punto si è sentita la conversazione tra due autori.

E, al centro dell'attenzione, vi era la "linea della vita" di Edoardo Donnamaria che questa sera sarà al centro della nuova puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

In regia si parla di Edoardo Donnamaria: lui, dalla casa del GF Vip, sente tutto e replica

"E dimmi un po' i c... suoi.

Mi hanno detto che ha insultato il padre, la madre. Hanno detto che in tre l'hanno montata", ha esclamato un autore chiedendo informazioni all'altro collega che in quel momento si trovava con lui.

"Praticamente ha cambiato scuola due o tre volte. Sì il filmato l'hanno montato in tre, perché otto ore e mezza è durato", ha risposo l'altro autore ignaro del fatto che questa conversazione stava andando in onda anche in diretta televisiva e, soprattutto, che i concorrenti del reality show stavano ascoltando tutto in casa.

E, infatti, la reazione di Edoardo non si è fatta attendere: l'ex volto di Forum non si è fatto problemi a sbottare contro gli autori che in quel momento stavano parlando di lui in regia.

Edoardo Donnamaria sbotta contro gli autori del GF Vip

"Oh, ma siete proprio delle m...", ha esclamato Edoardo Donnamaria dopo aver ascoltato la conversazione tra i due autori del Grande Fratello Vip.

Intanto, come se non bastasse, sui social non sono mancate le polemiche e le critiche da parte di alcuni fan e spettatori del reality show.

C'è chi ha accusato gli autori del GF Vip di essersi presi gioco di uno dei concorrenti, deridendolo a microfoni aperti.

"No ma deridiamo pure un concorrente mentre sta raccontando la sua vita. Ma tutto apposto?", ha scritto un fan del reality show con tono polemico.