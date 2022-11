Primi malumori, all'interno del Grande Fratello Vip 7 fra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Il veronese ha percepito che fra la gieffina e Antonino Spinalbese vi sia un certo feeling e ha, di conseguenza, preso la decisione di effettuare un passo indietro. La venezuelana, dalla sua, ha trovato la presa di posizione del compagno d'avventura esagerata affermando: "Hai detto che non vuoi più parlare con me da solo".

I malumori di Daniele Dal Moro verso Oriana

Daniele Dal Moro non ha apprezzato che Oriana Marzoli ha riferito le sue parole agli altri gieffini.

La venezuelana, invece, ha sottolineato di aver parlato soltanto a un compagno d'avventura e se quest'ultimo ha deciso di riferirlo agli altri non è colpa sua. Il 32enne veneto si è sentito ferito da quanto avvenuto e ha deciso che prima di confidarle qualsiasi tipo di pensiero ci penserà due volte.

Dal Moro mette in chiaro le sue intenzioni verso Oriana

Non è finita qui perché dopo le simpatie che sono emerse nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, Daniele Dal Moro ha voluto parlare con Oriana Marzoli anche per mettere in evidenza le sue intenzioni. Fra il veneto e la venezuelana sembrava che potesse nascere una bella amicizia. Ma in seguito alle immagini della new entry che scherza con Antonino Spinalbese, il 32enne ha deciso di farsi da parte.

L'attrice e influencer è apparsa dispiaciuta e ha ammesso di essere preoccupata riguardo al cambiamento di opinione di Dal Moro nei suoi riguardi. Il veneto ha replicato affermando che non ha modificato la sua opinione in peggio aggiungendo che stare accanto a lei, in questo periodo, vuole dire infilarsi in un certo tipo di situazioni.

Daniele ha poi sottolineato di non avere intenzione di restare coinvolto in determinate vicende e non vuole fare parte di eventuali triangoli che abbiano come protagonista anche l'ex di Belen Rodriguez.

Daniele vuole fare un passo indietro verso Oriana

Le intenzioni di Daniele Dal Moro sono apparse molto chiare verso Oriana Marzoli.

Il veneto ha voluto effettuare un passo indietro prendendo le distanze dall'attrice venezuelana. L'influencer ha ammesso al 32enne di sentirsi particolarmente a suo agio con lui e si sente triste ad ascoltare le sue parole. D'altra parte Dal Moro ha ripetuto che non vuole infilarsi in eventuali triangoli amorosi. L'imprenditore ha evidenziato che se l'hair stylist e Marzoli si divertono a giocare con le persone, passando da un flirt all'altro, lui non è come loro. Pur di non essere coinvolto in questo tipo di vicende, Daniele ha affermato di preferire di farsi gli affari propri. Ci si chiede come evolverà la situazione.