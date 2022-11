Per il momento, sarebbero terminati gli ingressi di nuovi concorrenti nella casa del GF Vip. I giornalisti fanno sapere che finché non riprenderà il doppio appuntamento settimanale, il cast del reality-show non dovrebbe subire variazioni. Almeno tre new entry, però, sarebbero previste per il mese di gennaio: tra i candidati al ruolo anche Ivana Mrazova, ex di Luca Onestini, e la soubrette Milena Miconi.

Aggiornamenti sul futuro del GF Vip

Le sei new entry che ci sono state tra le mura di Cinecittà un paio di settimane fa, dovrebbero essere gli ultimi per un bel po' di tempo.

Questo almeno è quello che ha sostenuto Samara Tramontana in una recente puntata di Casa Pipol. La giornalista ha fatto sapere che la sospensione del doppio appuntamento, avrebbe bloccato anche l'eventuale arrivo di altri concorrenti: tutto sarebbe in stand-by fino all'inizio del 2023.

"Il doppio appuntamento tornerà a gennaio, e fino a quella data non entrerà più nessuno", ha precisato l'esperta di Gossip.

Quando ricomincerà la direttadel giovedì sera (che tornerà ad aggiungersi a quella del lunedì), il cast del reality Mediaset dovrebbe ripopolarsi con almeno tre new entry.

Samara ha spiegato che tre personaggi famosi sarebbero già pronti a varcare la soglia della porta rossa, ma dovranno aspettare un paio di mesi visto lo stop ai nuovi ingressi che è stato dettato dalla produzione.

Il rumor sull'ex protagonista del GF Vip

A Casa Pipol si è parlato anche di una storia d'amore che non sarebbe mai realmente finita tra un concorrente appena entrato e una ragazza amata dal pubblico del GF Vip.

Samara Tramontana ha raccontato che tra Luca Onestini e Ivana Mrazova ci sarebbe stato un addio via sms, e che i due non avrebbero mai avuto un faccia a faccia dopo la dolorosa rottura di circa un anno fa.

A tal proposito, dunque, la giornalista ha fatto sapere: "Ivana entrerà come concorrente oppure per avere un confronto con Luca e lasciarlo definitivamente?".

Insomma, l'esperta di cronaca rosa ha quasi dato per scontato l'ingresso della modella tra le mura di Cinecittà, anche se ancora non è chiaro se avverrà per un chiarimento con l'ex fidanzato oppure per tornare in gioco nel reality di Canale 5.

Esattamente come Onestini, anche Mrazova ha già partecipato al programma Mediaset: i due sono stati protagonisti della stessa edizione qualche anno fa, quella in cui si sono conosciuti e poi innamorati.

Indiscrezioni sui personaggi vicini al GF Vip

Una delle tre new entry del GF Vip che sarebbe in arrivo a gennaio, dunque, potrebbe essere Ivana Mrazova: esattamente come è accaduto con Micol Incorvaia ed Edoardo Donnamaria, anche Luca Onestini potrebbe ritrovarsi a dover convivere con un'ex fidanzata.

Un altro nome che sta circolando in queste ore sul futuro cast del reality-show, è quello di Milena Miconi. Le riviste di gossip, dunque, sostengono che l'ex star del Bagaglino sarebbe pronta a rilanciarsi proprio partecipando alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

A candidarsi per il ruolo di vippone, invece, è stato Matteo Diamante. Intervistato di recente anche sulle cose che la ex Nikita Pelizon ha detto sul suo conto tra le mura di Cinecittà, il modello ha fatto sapere che gli piacerebbe molto entrare nella casa per conoscere una ragazza che potrebbe fargli perdere la testa. Il giovane ha adocchiato Micol e ha proposto agli addetti ai lavori di prenderlo in considerazione quando sceglieranno i personaggi famosi da inserire nel gruppo nei prossimi mesi (saranno tanti visto che la finale è prevista per l'inizio di aprile 2023).