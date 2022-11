Sophie Codegoni e Alessandro Basciano (la coppia nata nella passata edizione del Grande Fratello Vip) hanno svelato di essere in dolce attesa del loro primo figlio.

I due giovani concorrenti dello scorso anno, dopo essersi conosciuti all'interno della casa più spiata d'Italia, si sono frequentati anche lontani dai riflettori mediatici e da quel momento non si sono più staccati, fino ad arrivare al lieto evento che in queste ore hanno comunicato ai loro fan.

Sophie e Alessandro diventano genitori: l'annuncio della coppia nata al GF Vip

Nel dettaglio, tra le coppie che si sono formate nel corso della passata edizione del Grande Fratello Vip vi è quella composta da Sophie e Alessandro.

Una storia d'amore non facile che, in un primo momento, è stata caratterizzata da molti alti e bassi, al punto che in pochissimi credevano nella buona riuscita di questa coppia fuori dalla casa più spiata d'Italia.

E, invece, contrariamente ad ogni tipo di aspettativa, tra Sophie e Alessandro ha funzionato alla grande, al punto che in queste ore i due ex gieffini hanno letteralmente spiazzato i loro numerosi fan, con un annuncio social che non è passato affatto inosservato.

La coppia Sophie-Alessandro rivela la notizia della gravidanza (Video)

L'ex tronista di Uomini e donne e il suo fidanzato hanno postato un video su Instagram in cui annunciavano per la prima volta di essere in attesa del loro primo figlio.

"17-12-21: la prima volta in cui il mio sguardo si incrociò con il tuo. Da lì capii che con te avrei potuto condividere la mia vita", ha scritto l'ex tronista nel suo post social, senza nascondere il fatto che inizialmente ci furono mille ostacoli e tantissime avversità da superare.

"Nonostante ciò noi credevamo nell'amore.

Quell'amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo, quell'amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare", si legge ancora nel post social apparso in queste ore su Instagram.

EMOZIONE PURA dal primo momento che vi ho visti insieme.

La vita non poteva regalarvi cosa più bella.

Due anime destinate ad appartenersi, ad amarsi, a viversi, a condividere e ad amare ancora.

Benvenuto/a in famiglia.

Qui a sostenervi con tutto il cuore 🤍😭#basciagoni pic.twitter.com/XkHCxFUQBJ — Gmiche (@gmicheli1203) November 29, 2022

'La tua mamma e il tuo papà ti aspettano', l'annuncio di Sophie e Alessandro

"E adesso che dire...la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando.

Sei la gioia e l'emozione più grande che ci potesse capitare", hanno scritto i due ex protagonisti del GF Vip annunciando la bellissima notizia sui social.

Immediata la reazione dei tantissimi fan del GF Vip che, lo scorso anno, hanno creduto in questa coppia ed hanno sempre il fatto il tifo per i "Basciagoni" (così come vennero soprannominati sui social).

Tanti i messaggi di augurio e affetto per la giovane coppia e, qualcuno si augura di poterli rivedere al più presto come ospiti in studio da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, che ha fatto un po' da "cupido" in questa storia d'amore.