Nel corso della 17esima puntata del GFVip 7, Antonella Fiordelisi è stata messa in discussione per il rapporto con Edoardo Donnamaria. Inoltre, Antonella si è scontrata con Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo Tavassi, Guendalina. Nel momento in cui Fiordelisi cercava di replicare, dallo studio sono arrivati dei fischi all'indirizzo della concorrente campana. Al contrario, Guendalina è stata più volte applaudita dal pubblico presente in studio.

Lo sfogo di Fiordelisi

Guendalina Tavassi è stata protagonista di una sorpresa al fratello Edoardo. Successivamente Guendalina ha chiesto di avere un confronto con Antonella Fiodelisi, per via dei giudizi negativi espressi dalla 24enne.

Terminata la diretta, Antonella Fiordelisi si è sfogata. La diretta interessata ha sottolineato che da un paio di settimane, il pubblico presente in studio applaude ogni volta che vengono dette cose contro di lei. Sebbene Donnamaria abbia cercato di spiegare alla fidanzata di non preoccuparsi del giudizio del pubblico, Antonella ha ammesso di non riuscire a stare zitta perché fa parte del suo carattere.

A quel punto la influencer campana è sembrata voler prendere una decisione: "Starò zitta in puntata così non mi fanno gli applausi contro o i fischi". Sulla base di quanto dichiarato Antonella ha detto di voler intraprendere lo sciopero del silenzio durante le diretta del GFVip 7, lasciando parlare solo gli altri.

Al tempo stesso, la 24enne ha riferito di essere stanca di essere continuamente descritta come un'arpia e una strega.

Guendalina attacca Antonella

Guendalina Tavassi ha rimproverato Antonella Fiordelisi per avere espresso dei giudizi negativi sul fratello Edoardo.

Per la sorella del concorrente romano, la influencer prima si sarebbe avvicinata facendo l'amica poi avrebbe parlato male di lui alle sue spalle.

A quel punto Guendalina ha sostenuto che suo fratello è una persona molto selettiva al contrario di Antonella: "Ci vuole intelletto". La replica della concorrente non si è fatta attendere: "Non parlare d'intelletto, perché tu stai dicendo solo baggianate". Antonella Fiordelisi ha cominciato a dire delle frasi in latino, ma Guendalina l'ha redarguita: "Cosa fai al Grande Fratello se vuoi parlare latino e greco?" Stizzita Fiordelisi ha definito l'ospite stupida e senza cultura.

I termini utilizzati da Antonella nei confronti di Guendalina non sono piaciuti ad Edoardo. Lo stesso Tavassi è stato protagonista di un botta e risposta con la coinquilina, spiegando che non si doveva permettere di pronunciare in sua presenza degli epititi contro la sorella maggiore.