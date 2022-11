George Ciupilan è finito al centro delle critiche da parte di alcuni suoi compagni d'avventura del GFVip 7. Nello specifico, Luca Salatino, Edoardo Tavassi e Antonino Spinalbese si sono domandati come sia possibile che il coinquilino non entri mai nelle dinamiche della casa per esprimere una propria opinione.

Le parole su Ciupilan

Al termine della 17esima puntata, alcuni concorrenti si sono dunque ritrovati a commentare il "silenzio" di George.

Il concorrente non prende mai parola durante la diretta, se non quando viene chiamato direttamente in causa da Alfonso Signorini.

Antonino Spinalbese ha speso delle critiche piuttosto dure sul coinquilino, sostenendo come sia possibile che non abbia mai un'opinione su quello che accade all'interno della casa: "Che poi è davvero sempre zitto a bocca chiusa. Ma a furia di non aprire mai bocca come fa a non puzzargli l'alito?"

Luca Salatino si è domandato se George fosse muto. L'ex tronista di Uomini e Donne ha poi ironizzato sulla capigliatura del coinquilino: "Secondo me gli pesano così tanto i capelli che la bocca sta sempre chiusa".

A concludere le critiche su Ciupilan ci ha pensato il Tavassi. Il concorrente ha spiegato che prima di entrare al GFVip 7 tra i suoi preferiti c'erano proprio Salatino e George aggiungendo che quest'ultimo, all'interno di altri programmi in cui ha partecipato, si era sempre mostrato attivo e propositivo.

Cosa pensano i telespettatori di George?

I telespettatori del GFVip 7 sembrano avere un parere contrastante su George Ciupilan: da un lato c'è chi apprezza l'atteggiamento dell'ex concorrente de Il Collegio mentre dall'altro c'è chi non lo vede abbastanza coinvolto nelle dinamiche del gioco.

Un utente ha ribadito quanto detto da Antonino e Luca Salatino, ovvero sia che George Ciupilan sembrerebbe essere un "cartonato" considerato che non interagisce mai durante la diretta del programma.

Non è chiaro se Alfonso Signorini nella puntata di lunedì 21 novembre metterà al corrente George dei giudizi dei suoi compagni d'avventura, la cosa non è comunque da escludere.

Il percorso di Ciupilan

All'inizio del GFVip 7, George Ciupilan ha raccontato la propria storia, un insieme di vicende caratterizzate da diversi alti e bassi.

In quel caso, Signorini fece incontrare al concorrente la mamma per ricevere un incoraggiamento.

All'interno della casa, Ciupilan ha anche incontrato una donna che ha attirato il proprio interesse, Nikita: la cosa col tempo è però sfumata, ecco che in molti attribuiscono il suo atteggiamento 'silenzioso' proprio al dispiacere procurato dal non essere stato corrisposto.