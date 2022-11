Antonino Spinalbese nella 19^ puntata del Grande Fratello Vip 7 ha ricevuto la visita di Ginevra Lamborghini.

Terminata la diretta, il 27enne ligure ha raccontato ad alcuni coinquilini cosa si sono detti in giardino prima che Oriana Marzoli li raggiungesse. Antonino ha lasciato intendere di essere invaghito dell'ex coinquilina.

Spinalbese si espone sull'ex coinquilina Lamborghini

Terminata la puntata di lunedì 28 novembre, Antonino Spinalbese ha commentato quanto successo in diretta con alcuni suoi compagni d'avventura.

Parlando dell'incontro con Ginevra Lamborghini, il 27enne ligure ha affermato: "Lei è fantastica.

Quando arriva qua ha sempre questo atteggiamento, ha un umore che mi fa impazzire".

Infine, il concorrente ha reso pubblica la conversazione avuta con Ginevra prima che uscisse dalla casa per tornare in studio: "Mi ha detto 'Anto basta', non so se è gelosa".

La conversazione tra Antonino, Giaele, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi è proseguita ma la regia ha preferito silenziare i microfoni.

Ginevra mette in guardia Antonino

Ginevra Lamborghini è tornata nella casa del Grande Fratello Vip 7 per un confronto con Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.

Nei confronti della prima, la ex concorrente ha chiesto di mettere un punto ai dissapori delle precedenti settimane.

Per quanto riguarda la concorrente venezuelana, Ginevra ha chiesto di non esprimere giudizi visto che non conosce il rapporto che c'è stato tra lei e Antonino Spinalbese.

A quel punto il conduttore ha chiesto ad Antonella e Oriana di andare in confessionale. Ginevra invece ha avuto la possibilità di rivedere Antonino: l'ex concorrente ha cercato di dare dei consigli al suo ex coinquilino.

Nel dettaglio, Lamborghini ha invitato Spinalbese a dire una parola in meno e cambiare il suo approccio con le donne. A detta di Ginevra, Antonino avrebbe sbagliato nei confronti di Oriana: "Attento a come tratti le donne, non si fa così".

Il commento di alcuni telespettatori

L'incontro tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini non è passato inosservato.

Su Twitter, l'opinione pubblica è risultata spaccata: da un lato c'è chi crede che Antonino sia realmente interessato all'ex coinquilina mentre dall'altro c'è chi crede che Spinalbese non sia interessato a nessuna donna. Un utente ha riportato il commento di Sonia Bruganelli: "Antonino quando vede Ginevra gli brillano gli occhi". Un altro utente ha riportato le parole di Spinalbese: "L'attesa del piacere è essa stessa piacere". Alcuni telespettatori del reality show sono convinti che lontano dai riflettori tra Antonino e Ginevra possa esserci realmente un futuro: "I loro occhi parlano da soli", ha scritto qualcuno.