Antonino Spinalbese sarebbe tornato a parlare di Belen Rodriguez al GFVip 7 anche se non ha menzionato il nome della sua ex. Nella serata di domenica 6 novembre, il 27enne ligure si è trovato a parlare con Oriana Marzoli e Alberto De Pisis sulle sue precedenti relazioni. Incalzato dalla influencer venezuelana, Antonino avrebbe detto di non poter dire di essere stato lui a lasciare la sua ex.

Le parole del concorrente

Nel corso di una chiacchierata, Oriana ha cercato di sapere qualcosa di più sul passato sentimentale di Antonino.

Il 27enne ligure è tornato a fornire alcuni dettagli sulla fine della storia con Belen Rodriguez: "Sì, dicembre".

Nonostante Antonino non abbia menzionato la sua ex è chiaro che stia parlando della madre di sua figlia.

All'affermazione temporale di Spinalbese, Oriana è apparsa spiazzata tanto che ha controbattuto: "No in realtà no. Quanto? Cinque mesi...". Antonino ha confermato il mese di dicembre. Alberto per evitare che il coinquilino avesse qualche problema legale con sua ex ha cercato di dare un consiglio: "Non diamo troppi riferimenti temporali". Incurante delle "conseguenze" che potrebbero scaturire dalle sue affermazioni, Antonino ha chiosato: "Amore mio, sono problemi suoi non miei".

In un altra conversazione Spinalbese avrebbe fornito un altro dettaglio su chi avrebbe deciso di mettere la parola fine alla relazione: "Io non posso dire che l'ho lasciata, perché sennò succede un macello".

La situazione tra Belen e Antonino

Le dichiarazioni di Antonino Spinalbese non sono passate inosservate ai telespettatori della diretta h24.

Secondo gli utenti del web, il 27enne ligure potrebbe ricevere una seconda diffida dalla sua ex. Il motivo? Antonino ha lasciato intendere di avere chiuso la storia con la showgirl circa cinque mesi fa, a dicembre. I primi scatti che ipotizzavano il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino risalgono al 12 gennaio 2022, anche se i due coniugi ufficializzarono la reunion qualche settimana dopo.

Su Twitter, anche l'esperto di Gossip Alessandro Rosica ha fornito la sua opinione. Secondo Rosica, Belen Rodriguez non voleva che il suo ex partecipasse al GFVip 7 per un motivo ben preciso: "Parla troppo". Tuttavia, l'esperto di gossip è convinto che la showgirl sudamericana abbia mentito sulla fine della relazione con Antonino, ma anche lui non sarebbe un santo. A detta di Alessandro Rosica, presto usciranno fuori altri retroscena sulla rottura fra Antonino e Belen: "Lui non la sopporta e me l'aveva promesso". Fino ad oggi tutte le volte che il gieffino menzionava la sua ex scattava la censura, questa volta però Antonino ha parlato senza mai dire il nome della showgirl.