Francesco Chiofalo, ex di Antonella Fiordelisi, è tornato a criticare la 24enne attualmente in gara al Grande Fratello Vip: In una lettera aperta, pubblicata nelle scorse ore dal settimanale DiPiù, il 33enne ha cercato di mettere in guardia Edoardo Donnamaria poiché è convinto che Antonella voglia avere visibilità all'interno del reality.

La stoccata di Chiofalo

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi hanno avuto una relazione di due anni: i due sembravano a un passo dalla convivenza, quando hanno deciso di interrompere la liaison in modo burrascoso.

Il 33enne romano ha lasciato intendere di non provare rancore verso la sua ex Antonella, ma di essere comunque deluso per come sono andate le cose fra loro.

Relativamente all'attuale relazione intrapresa nella casa di Cinecittà da Fiordelisi con Edoardo Donnamaria, il personal trainer è convinto che quest'ulimo non sia il tipo di uomo che possa piacere a lei.

Secondo Francesco, infatti, Antonella preferirebbe uomini che le sappiano tenere testa. Inoltre, Chiofalo ritiene la sua ex si sia avvicinata al coinquilino solo dopo la sorpresa ricevuta da suo padre Stefano: l'uomo nell'incontro avvenuto nella casa con Antonella ha infatti affermato di vedere bene insieme i due giovani.

Le parole di Francesco Chiofalo

Nella propria lettera aperta Chiofalo si è rivolto direttamente Donnamaria: "Sta con te per convenienza, la sua ambizione vincerà sempre sull’amore".

Inoltre, Francesco Chiofalo ha spiegato: "Sono troppe le scorrettezze nei miei confronti che ho visto compiere da parte di Antonella e della sua famiglia".

Il 33enne ritiene che Antonella quando lo ha conosciuto non era famosa e che se oggi è diventata una celebre influencer sia anche in parte grazie a lui: "Le ho dato tutto quello che potevo ma dopo due anni, quando l’ "effetto Chiofalo" si era ormai esaurito ho capito che al padre non andavo più bene".

In particolare Chiofalo ha affermato: "Ho ancora tutte le conversazioni di quando stavamo insieme.

Lei doveva diventare concorrente de L’Isola dei Famosi. Mi disse di non pubblicare storie perché doveva risultare single. Poi prendendo il suo telefono trovai dei messaggi del padre che le diceva: ‘Che cosa devi fare ancora con questo? Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui?’ Ho fatto gli screenshot di quei messaggi e li ho ancora”.