Lunedì 7 novembre, su Canale 5, è andata in onda la 15^ puntata del GFVip 7. Per consolare Attilio Romita sui giudizi severi di Wilma Goich, Pamela Prati e Patrizia Rossetti, Antonino Spinalbese si è lasciato scappare una frase infelice sulle tre. Sui social in molti hanno giudicato in modo negativo le affermazioni del 27enne ligure.

Le parole di Spinalbese

Attilio Romita, parlando con alcuni coinquilini ha detto di aspettarsi qualcuno prendesse le sue difese in seguito agli attacchi di Luca Salatino, Pamela Prati, Wilma Goich e Patrizia Rossetti.

Durante la pausa pubblicitaria Romita ha proseguito il suo sfogo con Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese. Quest'ultimo per spiegare il suo punto di vista si è lasciato scappare una frase infelice: "Ma Attì, è il parere di tre donne". Poi, il 27enne ha aggiunto: "Sono tre donne, cosa vuoi che gli dicano". Spinalbese ha sostenuto che non c'era alcun bisogno di difendere Attilio dal commento di tre donne che lo hanno dipinto come un'arrogante.

“Ma è il parere di tre donne ma cosa vuoi che gli dicano. Cosa te ne frega del parere di tre donne”



Senti Spinalbese, le donne a te sopratutto, ti pisciano in testa, muto e seduto. #GFvip pic.twitter.com/YRkMK9VMZg — 𝙣𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚🐧 (@imnichi_) November 8, 2022

Lo sfogo di Attilio Romita è arrivato dopo essere stato definito arrogante da Patrizia.

Secondo la 63enne, il coinquilino affronterebbe il Reality Show con "superiorità" solamente perché per anni ha ricoperto il ruolo di direttore del Tg1. In settimana, Wilma, George, Luca Salatino e Pamela aveva criticato Romita per essere stati eslcusi dal tg (un gioco settimanale che svolgono i concorrenti del GFVip 7).

Utenti critici nei confronti del 27enne ligure

La frase Antonino Spinalbese non è passata inosservata ai telespettatori della diretta h24 del GFVip 7. Su Twitter, moltissimi utenti hanno criticato l'ex compagno di Belen Rodriguez: "Senti, le donne sono un passo avanti a te. Muto e seduto". Un altro utente ha invitato il concorrente del reality show a tornare a fare il suo mestiere di parrucchiere.

A detta di un utente, Spinalbese ogni giorno che passa nella casa di Cinecittà dimostra di essere sempre più "incommentabile". Tra i vari commenti c'è chi ha additato Antonino Spinalbese di misoginia. Una telespettatrice ha fatto notare che Antonino è padre di una bambina, quindi le sue parole risultano fuori luogo.

Un altro telespettatore del reality show ha confidato di non avere alcuna aspettativa da un concorrente come Spinalbese. Tra i vari utenti, c'è anche una minoranza che ha spezzato una lancia a favore di Antonino. Una ragazza ha sostenuto che alcuni telespettatori del GFVip 7 vedono il marcio in tutto quello che dice il 27enne ligure: "Ha ragione, ci sono troppe primedonne che vogliono emergere in tutto".