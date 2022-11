Nel corso della 18esima puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 21 novembre su Canale 5, Daniele Dal Moro ha fatto un commento che non è stato ben recepito da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria e quest'ultimo ha pensato che il suo amico abbia sminuito la sua relazione. Nel post-puntata, tra Daniele e Donnamaria c'è stato uno scambio di opinione con Dal Moro che ha accusato il suo coinquilino di non essere un buon amico.

Dal Moro contro Donnamaria

In puntata, è stata mandata una clip in cui Daniele elogia la relazione di Luca Salatino con Soraia.

Tale commento non è stato gradito né da Antonella né da Edoardo Donnamaria: entrambi hanno ammesso che non si aspettavano un giudizio simile dal concorrente veneto. Durante la diretta, Daniele ha precisato che in quel momento i "Donnalisi" (nome utilizzato dai fan di Edoardo e Antonella) non erano minimamente nei suoi pensieri.

Terminata la 18esima puntata del Grande Fratello Vip 7, Daniele Dal Moro si è tolto qualche sassolino dalla scarpa su Donnamaria: "L'unica cosa che a te interessava in quel momento era spalleggiare la sua compagna". A tal proposito, il 32enne di Verona ha ricordato al coinquilino che nella vita esistono anche gli amici: "Te gli amici li prendi solo quando ti serve". Dal Moro si è detto dispiaciuto perché Edoardo, anziché difendere il suo amico, per l'ennesima volta ha preso le difese della sua compagna.

Daniele ha rivelato di avere molti difetti, ma in amicizia è sempre stato una persona leale e sincera. A quel punto, Daniele Dal Moro ha criticato duramente Donnamaria: "Sei ridicolo come amico".

La furia veneta HA RAGIONE. pic.twitter.com/e5n8P6qlUY — 𝗭𝗶𝗹𝗮𝗹𝗹𝗮 (@paneepuparuol) November 22, 2022

Il commento di alcuni utenti sul web

La discussione tra Daniele Dal Moro, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non è passata inosservata ai telespettatori della diretta h24.

Su Twitter, un utente ha spezzato una lancia a favore del concorrente veneto: "Altro che paralume". Un altro telespettatore ha dichiarato: "Amo Daniele per la sua sincerità e schiettezza". A detta di un telespettatore del reality show, Dal Moro sarebbe troppo aggressivo nei confronti delle donne mentre un telespettatore sembra pensarla all'opposto: "Daniele questa volta ha perfettamente ragione".

Un telespettatore ha fatto notare che Donnamaria per difendere la sua fidanzata sta mettendo da parte tutte le amicizie instaurate dall'interno della casa: "Edoardo imbarazzante". Tra i vari utenti, c'è anche chi ha criticato l'atteggiamento di Daniele Dal Moro. Per esempio, una telespettatrice ha sostenuto che il 32enne veneto non abbia detto nulla per difendere Donnamaria quando Wilma Goich lo ha definito il "cagnolino" di Antonella Fiordelisi.