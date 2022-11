Dayane Mello non ha gradito alcune dichiarazioni fatte da Luciano Punzo al GFVip 7. Il concorrente campano ha spiegato a Sarah Altobello che tra i due c'è stata una breve frequentazione, giunta al capolinea perché Luciano pensava ancora alla sua ex. Sui social, la modella brasiliana ha accusato Luciano di non essere un gentiluomo e ha parlato di fake news.

Luciano ha fornito dettagli sulla frequentazione con la modella

Prima di parlare dello sfogo di Dayane Mello, è giusto fare un passo indietro.

Luciano Punzo parlando con Sarah Altobello ha rivelato qual è il suo tipo di donna ideale.

Scendendo nel dettaglio, il concorrente campano ha spiegato che a differenza del passato oggi è molto più selettivo sulle donne che frequenta. Per esempio, Punzo preferisce frequentare donne con sani valori, che portano rispetto e prediligono la semplicità proprio come lui. A tal proposito, il concorrente ha riferito di non volere intraprendere una storia con una donna del mondo dello spettacolo, poiché è un ambiente dove la tentazione la fa da padrone. A quel punto Luciano ha confidato a Sarah di avere frequentato una donna famosa nel mondo dello spettacolo: "Non so se posso dirlo, ok è Dayane Mello". Il 28enne ha riferito di averla frequentata subito dopo la partecipazione di lei a Pechino Express e di aver trascorso dei giorni in Piemonte con la modella.

Nonostante Punzo fosse molto preso da Mello, il diretto interessato ha fatto sapere che in quel periodo era ancora attratto mentalmente dalla sua ex. Infine, Luciano Punzo ha sostenuto che Dayane fosse molto attratta da lui tanto che a volte chiedeva informazioni alla sua agenzia.

Lo sfogo di Mello

Tramite il suo profilo Instagram, Dayane Mello si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

In replica alle dichiarazioni fatte da Luciano Punzo al GFVip 7, la modella ha bollato il tutto come fake news. Poi, è entrata nello specifico e ha fornito la sua versione dei fatti sulla frequentazione avuta fra i due: "La riservatezza deve essere una delle principali qualità di un vero uomo". Secondo il punto di vista di Mello, le affermazioni di Punzo sarebbero state rilasciate solo ed esclusivamente per avere visibilità.

Infine, Dayane ha chiuso con un'ulteriore stoccata a Luciano Punzo: "Se fosse stato un vero uomo non avrebbe aperto la bocca per parlare, che tristezza".

Chi è Luciano Punzo?

Luciano Punzo ha 28 anni ed è nato a San Giorgio a Cremano.

Il nuovo concorrente del GFVip 7 si è fatto conoscere dal pubblico del piccolo schermo per avere partecipato all'ultima edizione di Temptation Island come tentatore. All'interno del villaggio delle fidanzate, Luciano si è avvicinato a Manuela Carriero con la quale ha intrapreso una relazione. Luciano è anche papà di una bambina.